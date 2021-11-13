تفاصيل أول ملتقى توظيفي للسيدات.. فرص عمل برواتب تصل لـ50 ألف جنيه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعداد كبيرة من الفتيات والسيدات في مختلف الأعمار حرصن على التواجد منذ الساعة التاسعة صباحًا ليحجزن أماكن في أول ملتقى توظيفي للسيدات «شغلني» الذي نظم اليوم، ويوفر فرص عمل في مجالات الطب والصيدلة، والمبيعات، والتسويق والسياحة والفنادق والهندسة وعلوم الكمبيوتر والحاسبات، ويقام في مبنى الجريك كامبس في منطقة وسط البلد، الذي ضم طابورا طويلا من الفتيات والسيدات للتقديم.

المجلس القومي للمرأة أول حضور ملتقى منصة «شغلني»

ترى مي محمود عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن الملتقي حدث هام لذلك حرص المجلس على الشراكة مع منصة «شغلني»، لتوفير فرص عمل للفتيات الخريجات الجدد والتعرف على متطلبات سوق العمل.

وأضافت مي محمود عبد الفتاح في حديثها لـ «هُن»، أن بعض الفتيات يعتقدن صعوبة الحصول على فرص عمل بعد التخرج وكذلك الشركات الخاصة تعتقد عدم إقبال الفتيات على مجالات العمل، لذلك نحرص على تقريب المسافات بينهما ومشاهدة التجربة عمليًا.

وأعربت «مي» عن سعادتها بإقبال الخريجات الجدد على الملتقى مما يدل على تمكين المرأة في سوق العمل، لذلك يحرص المجلس القومي للمرأة عبر الصفحة الرسمية على عمل إعلانات عن مثل هذه المنصات لدعم المرأة.

فتيات مشاركات في الملتقى: مفيد للبنات ويساعد على اكتساب خبرات

تقول فوزية أحمد، الفرقة الرابعة كليات آداب جامعة القاهرة، إنها حرصت على أن تكون أول الحاضرين للملتقى ولكن لم يحالفها الحظ التقديم في بعض الوظائف حيث يشترط قبول الخريجين فقط.

لم تختلف وجهة نظر نهى عبد النبي، خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة 2021، «الملتقى لطيف لأنه بيوفر فرص شغل للخريجات الجدد، ولكن محتاجين فرص عمل للبنات اللي لسه بتدرس».

تخرجت سهيلة أيوب، من كلية الإعلام قسم صحافة، لتبدأ البحث عن فرص العمل وكان الملتقى وجهتها، كانت أول الحاضرات بعد مشاهدة الإعلان عن طريق «تويتر»، «بدأت من الخريطة أعرف كل مكان موجود فين، وتجربة مختلفة أن الملتقى يخصص للسيدات».

الفكرة المختلفة التي لاحظتها «سهيلة» من خلال الملتقى توفير مجموعة من الكورسات مع أصحاب الشركات الكبرى للتعرف على طبيعة سوق العمل، الذي يساعد الخريجات على اختيار المجال المناسب.

حرصت «دينا»، خريجة عام 2016 من كلية إدارة أعمال التقديم للملتقى بعد مشاهدة إعلان الوظائف، «بدأت اشتغل من 2014، ودلوقتي بقدم في فرص شغل جديدة في الشركات المشاركة في الملتقى لأنها من الشركات الكبيرة التي يصعب دخولها».

العضو المنتدب لمنصة شغلني: إقبال من الشركات على طلب الفتيات والسيدات للعمل

أكد عمر خليفة، العضو المنتدب لمنصة «شغلني»، أن الملتقى هو الأول المخصص للسيدات، بعد زيادة طلب تشغيل المرأة في الوظائف المختلفة من قبل الشركات، «مكنتش متخيل إقبال البنات على الملتقى، وهدفنا التركيز على جودة الوظائف مش عددها».

وأشار إلى أنه من ضمن الوظائف المتاحة «مبيعات، تسويق، كول سنتر، آي تي، برمجة، ووظائف لكليات طب وصيدلة»: «المرتبات بتبدأ من 2500 جنيه وممكن توصل لـ10 آلاف جنيه لكن في وظائف بتوصل فيها المرتبات لـ50 ألف جنيه بخبرات معينة، وبنوفر فرص شغل لذوي الإعاقة».