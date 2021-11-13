«أم نايف» السعودية تنافس الشباب على «تيك توك» بالزي التقليدي وكبر سنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قلدت السيدات وربات المنازل، كثيرًا من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء قنوات على العالم الافتراضي، على مواقع «يوتيوب» و«تيك توك» في محاولة لجذب الأنظار وجني الأرباع، ولم تبتعد السيدات السعوديات عن الساحة الافتراضية، إذ سعت سيدة سعودية تدعى «أم نايف» لتحقيق النجومية على «تيك توك».

وعبر «تيك توك»، أنشأت «أم نايف» حسابًا لها، ونشرت أولى المقاطع لها في شهر سبتمبر الماضي، بالتزامن مع احتفالات السعودية بيومها الوطني الـ91، ومن هنا بدأ عدد متابعيها يزداد شيئًا فشيئًا.

في الموسم الترفيهي للمملكة السعودية، لاستقطاب ملايين الزوار، لم تغب «أم نايف» عن المشهد إذ لفتت الأنظار إليها بسنها وزيها السعودي، وأيضًا تجربتها على «التيك توك» والقائمين على موسم الرياض ومنهم رئيس هيئة الترفيه المشرفة على فعاليات الموسم، تركي آل الشيخ.

وبحسب ما ذكرته «سبوتينك»، فإن مقطع الفيديو الذي صوره القائمون على موسم الرياض الترفيهي، حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال وقت قصير من نشره عبر حساب آل الشيخ في تويتر، وظهرت فيه «أم نايف» وهي تتنقل بين فعاليات ترفيهية عديدة لموسم الرياض، حاملة هدايا حصلت عليها من هناك.

وسلط المقطع، الأضواء على «أم نايف» التي استقبلت بعده متابعين أكثر في حسابها وزادت مشاهدات مقاطع الفيديو التي تنشرها بشكل لافت، وتجاوز عدد متابعي السيدة السعودية أكثر من 20 ألف متابع، بينما تحقق مقاطع الفيديو التي تنشرها عشرات آلاف المشاهدات.