5 طرق طبيعية تدعم نمو الذقن.. ابعد عن التدخين

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعد اللحية من العلامات الجمالية للرجال، وتجذب الفتيات إليهم، لكن قد يجد بعض الرجال المعاناة في إنبات شعر وجههم، ما يسبب لهم إزعاجًا، رغم محاولة الكثير منهم للوصول لطرق طبيعية تدعم نمو الشعر، قد يكون بعضها مكلفا وفوق مقدرتهم.

ونقدم لكم في التقرير التالي 5 طرق طبيعية لإنبات الذقن من خلال عدد من النصائح لتعزيز نمو شعر الوجه للتمتع بشعر لحية جذاب وأكثر كثافة، وفقًا لموقع «Health line» ممثلة على المحور التالي:

اتباع نظام غذائي متزن

للفيتامينات دور كبير لدعم نمو بصيلات الشعر، لذلك ينصح بتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين «د» مثل الأسماك، البيض، الحليب.

الحرص على ممارسة الرياضة

ما يساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون المسؤول على تحفيز نمو الشعر وكثافته.

تجنب قلة النوم

تسبب قلة النوم اضطرابًا في إفراز هرمون التستوستيرون ما يؤدي لنمو الشعر بشكل بطيء.

الحفاظ على نظافة الوجه وترطيبه

الجلد النظيف أكثر ملائمة لنمو الشعر، لذا ينصح بغسل الوجه بالصابون المناسب، بالإضافة للترطيب بغسول أو زيت عقب الاستحمام.

الإقلاع عن التدخين

يؤثر التدخين بشكل سلبي على نمو الشعر بالإضافة أنه يتسبب بشكل كبير في تساقطه لاحتوائه على العديد من المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ ما يسبب التهاب وتلف الحمض النووي للأوعية الدموية المسؤولة عن تغذية بصيلات الشعر.

ويمكن القول بشكل عام إن بعض الرجال يريدون جذب أنظار النساء من خلال شكل الذقن، حيث تفضل بعضهن اللحية المتضخمة، وأخريات اللحية البسيطة التي تعطي مظهرًا أكثر جاذبية للرجال، ولكي تؤدي الذقن الغرض المنشود منها، ينصح الاعتناء بها بشكل يومي، مثل الوجه، بالإضافة إلى الذقن المناسبة لإضفاء الجاذبية تحدد بشكل الوجه.