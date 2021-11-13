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«دارلين» تعاني التنمر لفارق طولها عن خطيبها: مفيش حاجة هتفرقنا (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحبيبان

سخرية كبيرة يتعرض لها حبيبان من قبل المارة بالشوارع وبعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الفارق الكبير في الطول بين الفتاة وحبيبها، إذ أن طولها يتخطى خطيبها بما يقرب من 20 سنتيمتر، وهو ما تُظهره الصور واللقطات التي تجمعهما.

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تنمر على الفتاة وحبيبها 

وحسبما كشفت التقارير أن الفتاة الأمريكية البالغة من العمر 37 عامًا، وتدعى دارلين مارشال، يتخطى طولها طول خطيبها المدعو ماثيو كريتارو، صاحب الـ46 عامًا، بنحو 20 سنتيمترًا، وهو ما يضعهما في مواضع للسخرية المتكررة بصورة كبيرة، وفقًا لصحيفة «ديل ميل» البريطانية.

ودائمًا ما تدافع الفتاة الثلاثينية عن قصة حبها مع خطيبها «ماثيو»، لافتة إلى أن أزمة فارق الطول بينهما لا تعني لها شئ، موضحة أن الطول ليس مشكلة، بل وأنهما يشجعون الآخرين على التغاضي عنه، والتوقف عن التنمر بهما.

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وقالت «دارلين» إن التنمر عليها وخطيبها هو أمر سخيف للغاية ولا ترى أي سبب يستحق القيام به، إذ أن هذا الفارق يبدو عاديًا بالنسبة إليها، فهي تنتمي لعائلة تتميز أفرادها بطولهم البالغ.

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وتابعت الفتاة الثلاثينية قائلة: «العديد من الأشخاص يفترضون أنه يجب عليّ أن أكون مع شخصًا أطول مني، لكنني أرى الأمر عاديًا، فـ ماثيو هو المفضل لدي، ولا يشكل الفارق بيننا في الطول أي أزمة، لأننا ما زلنا منجذبين لبعضنا البعض ونتشارك نفس القيم والأفكار، فلا نرى اختلاف طولنا غريبًا لأننا مجرد شخصين في حالة حب، لكن للأسف هناك وصمة عار حول اختلافات الطول بيننا يضعها الكثير من الأشخاص حولنا».

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سنوات من المعاناة عاشتها «دارلين» بعد انفصالها الأول، لعدم عثورها على شخص يتقبل الارتباط بها بسبب طولها البالغ، قائلة: «طُلقت قبل ثلاث سنوات وبدأت أعتقد أنني قد لا أجد شخصا مرة أخرى، لقد واجهت صعوبة في العثور على شخص يريد الارتباط بامرأة طويلة مثلي، إلى أن وجدت ماثيو».

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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