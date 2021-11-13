الامارات | تلوث الهواء يدفع الهنود إلى ارتداء الكمامات فى المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يدفع الهنود إلى ارتداء الكمامات فى المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأت المحكمة العليا في الهند بأن نيودلهي ومناطقها المجاورة، في وضع طارئ، وسط تلوث الهواء، بشكل سيء، ما دفع السكان لارتداء كمامات داخل منازلهم، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء.

وطلبت المحكمة من الحكومة المركزية وإدارة دلهي باتخاذ إجراءات عاجلة، لتحسين جودة الهواء، واقترحت اتخاذ خطوات، مثل إيقاف المركبات أو فرض إغلاق في العاصمة الهندية، طبقا لما ذكره التقرير، نقلا عن تصريحات لهيئة المحكمة العليا، بقيادة كبير القضاة، إن.في،رامانا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وبلغ مؤشر جودة الهواء "إيه كيو آي" لنيودلهي، 580، في الساعة الواحدة والنصف مساء، بالتوقيت المحلي، حسب موقع "آي كيو إير" الالكتروني، الذي يراقب تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم.

وتعتبر القراءات أقل من 50 آمنة، بينما أي قراءة فوق 300، تعتبر خطيرة.

وبينما تعاني العاصمة الهندية من تلوث هواء شديد سنويا، في الشتاء، حيث يحرق المزارعون قش المحاصيل ، فإن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، الذي يشكل ثلاثة أرباع احتياجات الطاقة في الهند، يفاقم المشكلة.

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