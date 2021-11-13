كورونا اليوم: اختراع مكمل غذائي ضد الفيروس.. ودواء جديد يعطى بالحقن الوريدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الأطباء العسكريون الروس يخترعون مكملا غذائيا ضد فيروس كورونا

سجل الأخصائيون في المركز العلمي الـ27 التابع لوزارة الدفاع الروسية مكملا غذائيا أطلقت عليه تسمية "كوباد"، سيستخدم للوقاية من "كوفيد–19"، صرح بذلك قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيجور كيريلوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية.

وقال:" قام المركز العلمي الـ27 في وزارة الدفاع بوضع عينات واعدة من المكملات الغذائية، التي تتضمن خلاصة التوت البري، القنفذية، الفوكويدان، التحلل المائي لحبار المحيط الهادئ، وغيرها من المواد ذات الأصل الطبيعي التي تزيد من مقاومة جسم الإنسان للفيروسات"، وأكد أن التجارب أظهرت انخفاض كمية الفيروسات في البلعوم الأنفي، في اليوم الثاني من استخدام المكمل الغذائي النشيط بيولوجيا والمسمى بـ"كوفباد"، أما في اليوم السادس، انخفضت نسبة تركيزها بمقدار 16 مرة، وفقا لروسيا اليوم.

علماء سيبيريا يبتكرون مكملا بيولوجيا قد يصلح للوقاية والتعافي بعد "كوفيد-19"

أعلن المكتب الإعلامي لجمهورية ياقوتيا، أن المادة المكملة البيولوجية النشطة، التي مصدرها شجرة البتولا وأشنيات عشبية، يمكن استخدامها للوقاية من الفيروس التاجي المستجد، ويشير بيان المكتب، إلى أن هذا المكمل البيولوجي سجل رسميا وحصل على شهادة وكالة حماية المستهلك، وأصبح بالإمكان إنتاجه وتسويقه.

وجاء في بيان المكتب أن علماء معهد المشكلات البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "قد حصلوا على شهادة تسجيل رسمية للمكمل البيولوجي الطبيعي الذي ابتكروه، تؤكد على فعاليته ضد الفيروس التاجي المستجد"، وقد أطلق على هذا المكمل البيولوجي النشيط أسم "Betukladin"، ويدخل في تركيبه مادة البيتولين المستخلصة من لحاء شجرة البتولا، وبيتا-أوليغوساكاريدس أشنية، المضادة للتخثر وتساعد على إخراج السموم من الجسم وتتمتع بخصائص معززة للمناعة. كما يحتوي المكمل المعتمد على مواد من الأشنات التي لها تأثير خفيف مضاد للميكروبات (مضادات حيوية طبيعية)، كان هذا المكمل البيولوجي الطبيعي يستخدم للوقاية من التهاب الكبد ومرض السل، إلا أن نتائج الاختبارات التي أجريت عام 2020 أظهرت فعاليته في الوقاية من "كوفيد-19"، والتعافي منه وخاصة بعد مسار المرض الشديد، وفقا لروسيا اليوم.

روسيا تسجل دواء محليا ضد "كوفيد-19" يعطى بالحقن الوريدي

سجلت السلطات الصحية الروسية، دواء "أريبليفير" الذي يعتبر أول عقار مباشر محلي يعطى بالحقن ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت شركة "بروموميد" الروسية التي صممت الدواء، في بيان: "تلقى أول عقار محلي مباشر مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الحقن الوريدي أريبليفير (فافيبيرافير) شهادة تسجيل وسيتم توريده إلى المستشفيات في جميع المناطق بحلول نهاية العام"، وتفيد بيانات سجل المواد العقارية في روسيا بتسجيل "أريبليفير" يوم 12 نوفمبر 2021 مع السماح بإدخاله في السوق المحلي لمدة 5 سنوات، وفقا لروسيا اليوم.