425 مصابًا في أسوان - هذا ما تفعله لدغة العقرب بالجسم.. وهكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفع عدد ضحايا موجة الطقس السيء التي تعرضت لها أسوان أمس إلى 3 وفيات، و425 مصابًا بلدغات العقارب.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحصر النهائى لأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حالة الطقس السىء الذي تعرضت له أسوان أمس بلغت 3 ضحايا، و 425 حالة إصابة بلدغات العقارب، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات كوم امبو ودراو وإدفو وأسوان الجامعي.

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أضرار لدغة العقرب على الجسم، وكيف تحمي نفسك حال الإصابة، وفقا لموقع mayoclinic.

بداية.. كيف تحدث لدغة العقرب؟

تنتج لدغة العقرب عن ذيل العقرب اللادغ، عندما يلدغ، يُمكِن لذيله أن يطلق السم.

يحتوي السم على مزيج معقد من المواد السمية التي تؤثر على الجهاز العصبي.

أضرار لدغة العقرب:

تنقسم أضرار لدغة العقرب إلى بسيطة وخطيرة وشديدة الخطورة، مثل:

- ألم في مكان اللدغة.

- الشعور بالخدر في الجزء المتضرر.

- ازدياد عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة.

- الشعور بالبرد في الأطراف العلوية والسفلية.

- تأرجح في ضغط الدم، أي أنه قد يرتفع في بعض الأحيان، وقد ينخفض في أحيانٍ أخرى.

- الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.

- مشاكل في الرؤية.

- ازدياد كمية اللعاب المفرزة في الفم، مع وجود صعوبة في البلع.

- ضيق في النفس

- حدوث ارتخاءٍ في الأطراف.

مضاعفات خطيرة للدغة العقرب:

قد يموت كبار السن وصغار من لدغات العقارب السامة غير المعالجة، والسبب عادة هو فشل القلب أو الجهاز التنفسي الذي يحدث بعد بضع ساعات من اللدغة.

ماذا تفعل حال تعرضت للدغة عقرب:

- تحاول ألا تتوتر ولا تتحرك كثيراً حتى لا ينتشر الدم المسموم في جميع أنحاء جسمك.

- تنضيف مكان اللدغة بالماء الفاتر والمعقمات، والعمل على حجب السم ومنع وصوله إلى منطقة القلب، مع عدم تجريح اللدغة لإزالة السم.

- عدم مص السم لأنه يمكن أن ينتقل السم إلى الشخص المسعف.

- سرعة الذهاب إلى المستشفى للقيام بالإجراءات الطبية السليمة لإنقاذك.

- صنع خلطة من الملح، المر، السكر، وثمرتين من التمر وخلطهم مع بعضهم ووضعهم على مكان اللدغة ويلف على الخليط قماشة وتكرر هذه الخلطة كل مرة حتى تمتص كل السم.

- الحنظل والبابونج والليمون والثوم عند خلطهم مع بعضهم البعض ووضع الخليط على اللدغة لعدة مرات تقضي على كل السم الموجود في المكان وتخفف من ورم اللدغة.

- تناول المصل حال في المراكز والوحدات الصحية وهو عبارة عن حقنة، يقوم الطبيب بعمل اختبارات حساسية أولا قبل حقنها، للتأكد من عدم إصابة المريض بحساسية ضد أحد مكوناتها، وإذا كان مصابا فإنه يدمجها بأمبول آخر ضد الحساسية.

طرق الوقاية من لدغة العقرب:

- تجنب المشي ليلا.

- تجنب الاقتراب من الحفر الصغيرة أو الحجارة المتراكمة.

- إذا ذهبت لمكان توجد به العقارب فعليك ارتداء حذاء مرتفع عن الأرض وسميك.