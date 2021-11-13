دراسة تحذر من مخاطر صحية بالجملة لـ«مدمني القهوة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الساعات الأولى من الصباح الباكر، يحرص العديد من الأشخاص على تناول القهوة بمذاقاتها المختلفة وطرق إعدادها المتنوعة، وذلك لزيادة اليقظة الذهنية والشعور بالنشاط وعدم الخمول، حيث تعدد فوائدها للجسم والذاكرة، فضلا عن كونها حائط صد للعديد من الأمراض المزمنة، ولكن على الرغم من فوائدها الصحية المتعددة، إلا أن الإفراط في تناولها يؤدي للعديد من الأضرار والتأثيرات الجانبية على صحة الفرد.

أضرار إدمان تناول القهوة

وخلال السطور التالية، نستعرض مجموعة من الآثار الجانبية لإدمان شرب القهوة ومشتقاتها بشكل يومي، حسب موقع «rxlist» الصحي العالمي، والتي تتمثل في:

1- عند تناول أكثر من 6 أكواب قهوة في اليوم، قد يتعرض الشخص لنوبات قوية من القلق والانفعالات.

2- يمكن أن تسبب القهوة لاحتوائها على مادة الكافيين، الشعور بكل من الأرق، والعصبية، واضطراب المعدة، والغثيان، والقيء، وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس، وآثار جانبية أخرى.

3- قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من القهوة أيضًا إلى حدوث صداع، وقلق، وإثارة، وطنين في الأذنين.

4- يمكن أن يؤدي شرب القهوة غير المفلترة إلى زيادة كوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة «LDL»، ومستويات نوع آخر من الدهون في الدم تسمى الدهون الثلاثية.

5- هناك بعض القلق من أن شرب أكثر من 5 أكواب من القهوة يوميًا قد لا يكون آمنًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب.

6- هناك أيضًا قلق من أن تناول القهوة في بعض الأحيان قد يؤدي إلى نوبة قلبية لدى بعض الأشخاص.

7- تشير بعض الأبحاث إلى الكافيين يسبب زيادات وكذلك انخفاض في نسبة السكر في الدم.

8- يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في القهوة، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة، إلى حدوث إسهال.

9- قد يزيد الكافيين من الضغط داخل العين، حيث تبدأ الزيادة في غضون 30 دقيقة وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل.

10- قد يؤدي شرب القهوة المحتوية على الكافيين إلى زيادة ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.