زوج منة عرفة يرد على شائعات انفصاله عنها بسبب مشهد مع «نجاتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد من جديد محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، لتوضيح حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قبل أيام، وأوشكت على الانفصال، في البداية كانت الأسباب دائرة حول مشهد تمثيلي بين الفنانة منة عرفة والفنان محمد نجاتي تسببت في الأزمة بين الفنانة الشابة وزوجها.

ونشر محمود المهدي عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو قصيرة، خاصة بعد خروج الفنان محمد نجاتي في تصريحات نافيًا أن يكون السبب في الأزمة بين الثنائي، وقال زوج الفنانة منة عرفة في مقاطع الفيديو: «الموضوع أخد أكبر من حجمه وأنا حابب أوضح نقطة صغير عشان يتقفل نهائي.. المشهد اللي بيتكلموا عليه أنه كان هيقيس نبض إيد منة وهي رفضت ودا اللي أدى إلى الانفصال.. مفيش الكلام دا خالص».

وتابع «المهدي»: «الحكاية أن المشهد أنها كانت هتتشال وهي رفضت من الأول.. لأنها من البداية بتتكلم مع المخرج والمنتج أنه مفيش بوس ولا أحضان ولا شيل هي حطا قواعد زي أي فنانة محترمة حطا قواعد وخطوط حمراء.. مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة إحنا في مجتمع شرقي المفروض نراعي دا».

وأوضح زوج الفنانة الشابة أن الخلاف لم يكن بسبب المشهد: «مشاكلنا إحنا حلينها مع بعض.. ومكنش بسبب الموضوع دا.. ومفيش أي حاجة بيني وبين منة وربنا يجيب محبة بينا.. وأنا بعشق منة بجد وكل يوم بتعلى في نظري أكتر.. مفيش أي حاجة من اللي منتشرة كلها إشاعات والموضع كدا اتقفل وانتهى».

انفصال محمود المهدي ومنة عرفة

وكان محمود المهدي زوج منة عرفة، أعلن قبل أيام عبر خاصية «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، انفصالهما، قائلا: «الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

ثم خرجت الأحاديث بعد ذلك أن مشهد جمع الفنان محمد نجاتي والفنانة منة عرفة، خلال تصوير مسلسل «فيلا 101»، كان السبب في انفصالهما، وهو ما نفاه أيضًا «نجاتي» موضحًا طبيعة المشهد، خلال حديثه في مكالمة هاتفية مع «ET بالعربي»: «كل الحكاية إن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، وفي مشهد بالمسلسل وهي بيغمى عليها وهي حامل من ورانا وأنا بشيلها، فرفضت (منة) إنها تتشال قولتلها أنا معنديش مشكلة إني أشيلك أو لا، إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنتي أصلاً أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقولت لهم متعلموش المشهد دا».

وتابع «المهدي»: «المشهد التاني أنا المفروض دكتور أمراض نسا، وأختي بيغمى عليها فأنا بكشف عليها، بعد كدة بكتشف أنها حامل، هكشف عليها إزاي من غير ما جس النبض، فقلت ليها هجس نبض إيدك، فقالتلي مش هينفع برضه، فأنا هنا عملت مشكلة، مش معقول بقى، انتي مش عايزة حد يلمسك خلاص متنزليش من البيت أصلا ومتمثليش، إزاي اكتشف أن أختي حامل فالمسلسل من غير كشف، وصممت إني أعمل الدور كما يجب».