العفاريت تطارد سلمى حايك داخل منزلها: رفضت الاستعانة بالسحر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التعرض للأمور المخيفة والغريبة وغير الواقعية موقف واجهه نخبة من مشاهير العالم، آخرهم النجمة العالمية سلمى حايك، التي فجرت مفاجآة أمام جمهورها، وهي عيشها داخل منزل مسكون بالعاصمة البريطانية لندن، إذ أنها لم تكتشف الأمر إلا عقب انتقالها إليه بفترة، بحسب تعبيرها.

سلمى حايك ومنزلها المسكون

وكشفت «حايك» عن تفاصيل تعرضها لأشياء مخيفة داخل منزلها، خلال استضافتها مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة «Ellen DeGeneres»، قائلة إن منزلها كان مسكونًا، ومن يخدمونها لم يرغبوا في العيش به بعدما شعروا ورأوا أشياء غريبة أيضًا، والتي من بينها عزف البيانو بمفرده، وإضاءة المصابيح وفتح وغلق الأبواب دون تدخل من أحد، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

سلمى حايك تستعين بروحاني لطرد الأرواح

ولفتت النجمة المكسيكية، إلى أنها اعتقدت في وجود أرواح بالمنزل، ما دفعها لإحضار أحد الروحانيين للاستعانة به في طردها، إذ أنها لم ترغب في إقامة أي سحر أو طقوس لطرد تلك الأشباح، مثل إحضار رؤوس الدجاج أو أرجلها، هي فقط استعانت بالروحاني، لكن الأمر ازاد سوءًا فيما بعد.

«حايك» قالت إنها رأت 20 شبحا، موضحة أن الروحاني أخبرها بوجود روحًا طيبة لا تريد مغادرة المنزل.

من هي سلمى حايك؟

- وُلدت لرجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني، عام 1966 بالمكسيك.

- التحقت بمدرسة داخلية بولاية لوزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم درست العلاقات الدولية بالمكسيك.

بدأت حياتها الفنية من خلال تقديم الإعلانات التليفزيونية بالمكسيك، ومع نجاحها تمكنت من الانتقال إلى ولاية لوس أنجلوس حيث عملت ببعض الأدوار الفنية الصغيرة التي تميزت فيها ومع تقديم دورها بفيلم (Desperado) عام 1995 حيث حققت نجاحا كبيرا، ومن ثم خطت بأدوارها نحو العالمية.

- زوجها هو المليادير الفرنسي فرنسوا هنري بينولت.