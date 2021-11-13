8 طرق لغسل وتنظيف الجاكيت دون إتلافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع اقتراب الشتاء تستعد الكثير من ربات المنزل إلى إخراج الملابس الشتوية، ويعتبر الجاكيت من أهم قطع الملابس الضرورية التي تساعد على التدفئة من البرد.

وفي إطار ذلك، نذكر لكم بعض مجموعة من الخطوات التي تساعدك على غسل وتنظيف الجاكيت دون إتلافه، وفق ما أوضح موقع "brightside".

1-إذا كان الجاكيت يحتوي على أي أربطة، يجب بإزالتها حتى لا تتلف.

2-يجب غسل الجاكيت بشكل منفصل عن جميع قطع الملابس الأخرى.

3-عليك استخدام المنظفات السائلة فقط لعملية الغسيل، نظرا لأن أي مسحوق آخر يمكن أن يجعل أجزاء من البطانة الداخلية تلتصق ببعضها، كما لا يجب إضافة أي منعمات للأقمشة، لأنها يمكن أن تترك بقعًا.

4-يوصى باختيار دورة بسيطة للغسالة، ودرجة حرارة منخفضة، حيث من الأفضل غسله بالماء البارد.

5-يجب أيضًا شطفه جيدا من 3 - 4 مرات على الأقل.

6-ولتجنب تلف البطانة الداخلية أثناء الغسل، يجب وضع كرتين من كرات التنس العادية في داخل الغسالة.

7-يعد تجفيف الجاكيت بشكل صحيح بعد غسله مرحلة مهمة في عملية التنظيف، لذا، من الأفضل تجفيفه في منطقة جيدة التهوية.

8-قد يستغرق أكثر من يوم حتى يجف تمامًا، ويمكنك تسريع العملية قليلاً باهتزازه بشكل دوري من وقت لآخر.