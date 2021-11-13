7 أشياء تحدث لجسمك في فصل الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يسبب فصل الخريف في إحداث تغيرات في جسم الإنسان وأنماط الحياة، وسواء كان ذلك بسبب جفاف الجلد أو تساقط الشعر، فمن المؤكد أن أجسامنا تعاني من بعض الآثار الطبيعية التي يمكن تفسيرها علميًا خلال هذا الوقت من العام.

كما أن هذه التغييرات تختلف من شخص لآخر، وفي التقرير نستعرض ماذا يحدث لأجسادنا خلال الخريف، وفق ما أوضح موقع "برايت سايد".

1. تبدأ بشرتك في الشعور بالجفاف:

جفاف الجلد هو أحد أكبر آثار الخريف على أجسامنا، ولقد أثبت أطباء الأمراض الجلدية أن كل تغيير موسمي في درجة الحرارة يعمل بمثابة صدمة للنظام، ويعطل التوازن الكيميائي النموذجي لبشرتنا ويسبب الجفاف.

لذا من الأفضل الحفاظ على رطوبة بشرتك عن طريق تناول الماء وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

2. يفقد شعرك جودته ويسقط:

بينما يبدأ بعض الأشخاص في الخوف معتقدين أنهم قد يصابون بالصلع تمامًا، يعتقد البعض أنه أمر طبيعي للغاية خلال هذا الموسم، ومن أجل الحفاظ على صحة الشعر خلال الخريف، نحتاج إلى ترطيبه وتجنب الماء الساخن وتدليك فروة الرأس بانتظام.

3. يمكنك النوم لفترة أطول من المعتاد:

قد تلاحظ أثناء الخريف أن لديك ميل للنوم أكثر من ذي قبل، وهناك تفسير لذلك، وفي الواقع يؤثر انخفاض كمية ضوء النهار في الخريف على دورة النوم والاستيقاظ في الجسم وكلما قل التعرض للضوء أثناء النهار، كلما شعرت بالتعب والإرهاق.

4. تستهلك المزيد من الأطعمة الغنية بالطاقة:

يرسل دماغنا إشارات إلى أجسامنا لزيادة مقاومة الأنسولين وتزيد أجسامنا من إنتاج الدهون، ونبدأ في تخزين الدهون حتى نتمكن من الاستعداد لفصل الشتاء والبقاء على قيد الحياة خلال درجات الحرارة الباردة.

لذلك في اللحظة التي يبدأ فيها الطقس في الشعور بالبرودة قليلاً، نبدأ في اشتهاء المكونات الغنية بالكربوهيدرات والدهون.

5. قد تعاني من ارتفاع حاد في الأعراض:

قد يؤثر الانتقال من الصيف إلى الخريف على مزاجنا ورفاهيتنا ويطلق على ذلك الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وخلال الخريف قد يتراكم القلق بسبب بداية عام دراسي جديد، أو الندم المحتمل لعدم تحقيق الأهداف المرجوة خلال الصيف، لذا إذا بدأت تشعر بالإحباط خلال موسم الخريف فحاول المشاركة في الأنشطة الخارجية والاستمتاع بأشعة الشمس قدر الإمكان، حيث يلعب فيتامين د دورًا كبيرًا في تنظيم الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

6. أشعة الشمس الخريفية يمكن أن تضر عينيك:

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس غير المحمية خلال فصل الخريف إلى خطر حقيقي على أعيننا، ويؤدي وصول هذا الموسم إلى انخفاض أشعة الشمس والضوء، مما يزيد من الكمية الإجمالية للأشعة فوق البنفسجية التي تتعرض لها أعيننا، ويمكن أن يسبب التعرض لأمراض العين الشديدة، مثل التهاب القرنية الضوئية، لذا احم عينيك بارتداء النظارات الشمسية قبل الخروج من المنزل.

7. يصبح جسمك أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا:

الخريف هو تغير الفصول بين الصيف والشتاء، وبالتالي فإن الطقس يتغير وكذلك درجة الحرارة، وهذا التغيير يخلق بيئة مواتية للأنفلونزا والفيروسات الأخرى، وهذا هو السبب في أن الأشخاص يمرضون أكثر خلال الخريف.

لذا للوقاية من الأمراض التي قد تحدث خلال هذا الموسم، يجب عليك اتباع روتين صحي جيد ودمج العادات الصحية اليومية.