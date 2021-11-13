مشروب يخفض ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحتاج مرضى السكري إلى أن يكون حريصون بشدة عند تناول الطعام والمشروبات، فتميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الكربوهيدرات، لذلك يتعين على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مراقبة تناولهم للكربوهيدرات.

وتبين أن هناك أحد المشروبات الشائعة يقاوم ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة في دقائق، بحسب ما ذكر موقع express.

من الشائع أن ترتفع مستويات السكر في الدم استجابةً لتناول الكربوهيدرات لأن الكربوهيدرات تتحلل إلى جلوكوز أسرع من المجموعات الغذائية الأخرى، ومع ذلك، فإن الهرمون الذي عادةً ما يثبّت نسبة السكر في الدم - الأنسولين - يتضرر بشدة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، وبعد ذلك يتم إعطاء مستويات السكر في الدم للارتفاع، ما قد يسبب سيلًا من المشاكل.

وثبت أن عصير الليمون يقاوم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة وفي دقائق، بحسب دراسة منشورة في SpringerLink، حيث تم اختبار تأثير الشاي الأسود وعصير الليمون على استجابة نسبة السكر في الدم لدى البالغين الأصحاء.

استجابة نسبة السكر في الدم للطعام أو الوجبة هي تأثير الطعام أو الوجبة على مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك، فتم استخدام الخبز لتقييم تأثير الشاي الأسود وعصير الليمون لأنه يحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم - وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده، وتتمتع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل الخبز، بتصنيف GI مرتفع لأن جسمك يتحلل بسرعة ويسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

في الدراسة، طُلب من المشاركين تناول كميات متساوية من الخبز (100 جم) وتخصيص 250 مل من الماء أو الشاي الأسود أو عصير الليمون، وتمت مراقبة تركيزات الجلوكوز في الدم خلال 180 دقيقة باستخدام طريقة وخز الإصبع.

وكتب الباحثون أن الشاي لم يكن له أي تأثير على استجابة نسبة السكر في الدم لكن عصير الليمون خفض "بشكل كبير" متوسط ارتفاع السكر في الدم بنسبة 30 في المئة، وشوهد هذا التأثير خلال 35 دقيقة من تناوله.

وخلص الباحثون إلى أن "تأثير عصير الليمون كان مشابهًا لما لوحظ مرارًا وتكرارًا مع الخل والأطعمة الحمضية الأخرى، فيبدو أن إدراج المشروبات الحمضية أو الأطعمة في الوجبات النشوية هو استراتيجية بسيطة وفعالة للحد من تأثيرها على نسبة السكر في الدم."

- نصائح أساسية أخرى

يتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من المؤشر الجلاسيمي بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت، لذلك يجب عليك اختيار ما يلي:

- بعض الفاكهة والخضروات

- الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى أن الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وانخفاضها ببطء، قد تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.