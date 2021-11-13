هل تجوز صلاة السيدات مع الرجال في العمل دون ساتر؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«حين أكون في العمل لا أجد مساحة مخصصة للصلاة أو وجود ساتر عن الرجال.. فماذا أفعل وهل تجوز صلاتي دون ساتر مع الرجال»، كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال القناة الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأجاب عن ذلك الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة أثناء العمل الصلاة، دون وجود ساتر عن الرجال، حتى لا تضيع بذلك صلواتها.

حكم الوضوء دون مسح الشعر في مكان العمل

وفي سؤال آخر ورد إلى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم الوضوء في العمل دون مسح الشعر، أوضح أن الوضوء شرط أساسي لصحة الصلاة، كما أن للوضوء أركان رئيسية، وهي: النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين.

وأوضح «شلبي»، أن مسح الرأس لا يشترط أن يصب الماء على الشعر، فمن الممكن أن أبلل أطراف الأصابع وأمسح على الرأس، مشيرًا إلى أن المسح ممكن أن يكون من مقدمة الرأس، أو من على اليمين أو من على اليسار، أو من الخلف أيًا كان، ويكفي المسح 3 شعرات، أي ما تيسر من الرأس.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي على الإنسان في الوضوء أن يبلل أطراف أصابعه، ويمسح على رأسه في أي منطقة يكفي، أما عدم المسح مطلقًا فلا يصح، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».