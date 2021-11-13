تفاصيل فستان زفاف باريس هيلتون: إطلالة ملكية أنيقة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت عارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون، بحفل زفافها، من خطيبها رجل الأعمال كارتر ريوم، في حفل وصف بـ«الأسطوري»، إذ أقيم في قصر «بيل إير»، الذي كان ملكًا لجدها الراحل دبليو بارون هيلتون، ويستمر الحفل لمدة 3 أيام.

ونشرت «باريس» مجموعة صور من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة على الصور: «الأبد يبدأ اليوم»، وتألقت عارضة الأزياء العالمية بفستان زفافها الذي اتخذ الطابع الملكي، من تصميم «أوسكار دى لارينتا» إذ جاء منفوش من الأسفل، بينما تصميم الجزء العلوى من الفستان مزخرف بورود بيضاء اللون، وفتحة عنق أنيقة وأكمام طويلة.

واعتمدت «باريس» على تسريحة شعر بسيطة، ففضلت «الكعكة»، وتركت بعض خصلات شعرها على الجانبين، وأيضًا اعتمدت على المكياج الخفيف، وارتدت خاتم الزواج الماسي.

حفل زفاف باريس هيلتون

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نشرت تفاصيل حرف الزفاف الأسطوري المقام في قصر جدها الراحل في بيل إير، وتبلغ تكلفته ملايين الدولارات بكاليفورنيا، إذ نقش في حديقته الأحرف الأولى من اسمهما في أحواض الزهور.

كما صُمم العديد من الألواح الخشبية التي يفترض أن تكون بمثابة حلبة للرقص، كما تغطي كامل الفناء الخلفي تقريبًا حتى حوض السباحة الأرضي.

وكانت الفنانة باريس هيلتون عارضة الأزياء الشهيرة، أكدت في برومو مسلسلها PARIS IN LOVE أنها خططت لإقامة حفل الزفاف 3 ليالٍ، وارتداء عشرة فساتين، كما أنها تخطط لإنجاب توأمين في المستقبل.

قصة حب باريس هيلتون

يذكر أن باريس هيلتون وزوجها، وهما في متقاربان في العمر، جمعتهما علاقة صداقة لمدة 15 عامًا، قبل أن تتحول لقصة حب في 2019، بعدما قدم لها الأخير، خاتمًا صممه جان دوسيه، حفيد لويس كارتييه، وأعلنت خطبتهما في فبراير الماضي.