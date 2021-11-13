خلطات طبيعية للرجال تساعد على فرد الشعر «زي الزبادي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يبحث بعض الرجال عن طرق تساعد على فرد الشعر لتحقيق المظهر الأفضل، بإختلاف أنواع الشعر سواء العادي، الجاف، الدهني، وتختلف نوعية كل شعر في طرق العناية به، وتوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر منها كما ذكرها موقع «health line».

خلطات طبيعية تساعد على فرد شعر الرجال

الزبادي

تخلط كميات متساوية من الزبادي وزيت الزيتون وزيت السمسم وحبة البركة مع زيت النارجيل، ومن ثم مزج كافة المكونات ووضعها على الشعر بعد أن يتم غسله وتجفيفه ومن ثم تدليك فروة الرأس به وتغطية الرأس بعدها.

وترك المكونات على الشعر لأطول فترة ومن ثم غسل الشعر، ويمكن أن تتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات متتالية كل أسبوع.

الزبادي والبيض

خلطهم على الشعر لمدة ساعة واحدة يوميًا.

قشر الموز المطحون مع زيت جوز الهند وزيت الزيتون

يتم غلي المكونات على النار لمدة 10 دقائق، وبعد أن يبرد الخليط ويصبح دافىء يوضع على الشعر لمدة 120 دقيقه ثم غسله، ويمكن خلط قشر الموز مع التفاح المسلوق ويوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة مرة كل أسبوع.

قشر الموز

خلط قشر الموز مع ملعقة من المايونيز وزيت الزيتون ويوضع لمدة 30 دقيقة على الشعر ومن ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.

الثوم

هرس عدد من حبات الثوم وتوضع على الشعر لمدة 60 دقيقة ومن ثم يغسل الشعر جيدا.

تجنب استخدام الأدوات الكهربائية

يجب الحرص على تجنب استخدام الأدوات الكهربائية التي تعتمد على الحرارة في فرد الشعر، وذلك لأنها تسبب أضرارا على المدى البعيد.