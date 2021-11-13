نصائح لإسعاف ابنك لو تعرض للدغات العقارب بعد سيول أسوان

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الطقس السيئ تعرض لها أهالي محافظة أسوان ليلة أمس، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، ما تسبب في خروج العديد من العقارب من أماكنها، ووصولها إلى العديد من المواطنين والتسبب في إحداث اللدغات والإصابات البالغة لهم.

وكان جرى نقل المصابين بلدغات العقارب إلى مستشفى أسوان الجامعي، وانتشرت أصوات سيارات الإسعاف في مناطق متعددة من المدينة.

كيفية إسعاف ابنك من لدغات العقارب؟

وعادة ما يتسبب الطقس السيئ وهطول السيول على العديد من محافظات الصعيد في ظهور الحشرات والعقارب المخفية التي تصل بسهولة إلى المنازل، ومن ثم تتسبب في إحداث اللدغات للأبناء ولا يدرك الكثيرون من الآباء كيفية إسعافهم والتعامل معهم في حال تعرض الأبناء والصغار لها.

وخلال السطور التالية، نقدم مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند تعرض الطفل للدغة عقرب، لسرعة إسعافه وإنقاذه من حدوث أية مضاعفات، ويمكن أن تساعد هذه النصائح في الحفاظ على سلامة الأطفال حتى مراجعة الطبيب، وذلك حسب موقع «مايو كلينك» الطبي.

1- تنظيف الجرح بصابون خفيف وماء.

2- وضع رباطًا ضاغطًا باردًا على المنطقة المصابة، فقد يساعد في تقليل الألم.

3- لا ينبغي على الطفل تناول الطعام أو السوائل إذا كان يواجه صعوبة في البلع.

4- تناول مسكنًا للألم حسب الحاجة.

أعراض حدوث لدغة العقرب

- الشعور بالألم الذي يمكن أن يكون شديدًا في بعض الأحيان.

- حدوث تورم طفيف.

- الشعور بالدفء.

وعادة ما تحدث العلامات والأعراض المتعلقة بتأثيرات السم المنتشرة عند الأطفال المصابين باللسع وقد تشمل:

- صعوبة في التنفس.

- ارتعاش العضلات.

- حركات غير عادية في الرأس والرقبة والعين.

- سيلان اللعاب.

- التعرق.

- قئ وغثيان.

- ارتفاع معدل ضربات القلب.

- الأرق أو الانفعال، أو البكاء الذي لا يطاق عند الأطفال.