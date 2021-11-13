طرق تحضير الكورن فليكس بخطوات بسيطة.. عشان تفرحي أولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الكورن فليكس كإحدى الوجبات الخفيفة وسهلة التحضير في الصباح الباكر، فضلًا عن إقبال الأطفال عليها بشكل كبير، لذلك نستعرض خلال السطور التالية مجموعة من طرق تحضير الكورن فليكس للأبناء، في خطوات بسيطة حسب الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامجها «على قد الإيد».

كورن فليكس بالموز

- مقادير عمل كورن فليكس بالموز

كورن فليكس

لبن

عسل أبيض

موز

- طريقة تحضير كورن فليكس بالموز

يهرس الموز ويخلط مع اللبن والعسل والكورن فليكس

يقدم الخليط

كورن فليكس ملون

- مقادير عمل كورن فليكس ملون

3 أكواب كورن فليكس ملون

نصف كوب زبدة فول سوداني

ثلث كوب سكر

زينة كيك

نصف كوب شراب الذرة

طريقة تحضير كورن فليكس ملون

اخلطي زبدة فول السوداني مع شراب السيرب ثم اخلطيها مع الكورن فليكس

اخلطيه وشكليه على شكل كرات حسب الرغبة وزينيه بزينة الكيك

كورن فليكس بالشوكولاتة

- مقادير عمل كورن فليكس بالشوكولاتة

3 أكواب كورن فليكس

شوكولاتة سايحة حسب الحاجة

3 ملاعق زبدة

- طريقة تحضير كورن فليكس بالشوكولاتة

تقلب الزبدة مع الشكولاتة حتى تذوب

ثم يضاف الكورن فليكس ثم تشكل على شكل كرات وتقدم

بسكوت بالشوفان والكورن فليكس والمشمش المجفف

- مقادير عمل بسكوت بالشوفان والكورن فليكس والمشمش المجفف

2 بيضة

نصف كوب عسل أبيض

نصف كوب زبدة سايحة

1 كوب جزر مبشور

1 كوب عين جمل مكسر

نصف كوب مشمش مجفف

نصف كوب زبيب

نصف كوب تمر

1 كوب دقيق

1 كوب شوفان

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة قرفة

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة جوزة الطيب ناعمة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 كوب كورن فليكس حلقات

للتزيين:

سكر بودرة

قرفة ناعمة

- طريقة تحضير بسكوت بالشوفان والكورن فليكس والمشمش المجفف

إخلطي العسل مع الزبدة السايحة

أضيفي البيض وقلبى

أضيفي رشة الملح وجوزة الطيب والقرفة وقلبي

أضيفي الزبيب والتمر والمشمش المجفف المقطعين

إخلطي الشوفان مع الدقيق والبيكنج صودا

أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض والعسل وقلبي

أضيفي عين الجمل المكسر والكرون فليكس وقلبي

قطعي البسكوت ورصيه في صينية مفرودة بورق الزبدة وضعيه في الفرن حتى النضج

قدمي البسكوت ورشيه بالسكر البودرة والقرفة الناعمة