منها إفساد ابتسامتك.. أضرار قضم الأظافر وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يقضم نحو نصف الأطفال والمراهقين أظافرهم، إذا كنت شخصًا بالغًا تقضم أظافرك، فربما تكون قد فعلت ذلك عندما كنت أصغر سنًا ولم تتوقف عنه.

وتوصلت الدراسات إلى أن قضم الأظافر وراثيًا، لذلك الأطفال الذين يعض آباؤهم أظافرهم هم أكثر عرضة لهذه العادة بشكل كبير، ونعرض لكم هذه الأضرار كما ورد في موقع "webmed".

عادة لا يسبب قضم الأظافر ضررًا دائمًا، لكن من المؤكد أن له سلبيات:

- تجعل أظافرك تنمو بشكل غريب، إذا قمت بإتلاف الأنسجة حول أظافرك، فقد تتوقف عن النمو كما ينبغي ويمنحك هذا مظهراً غير طبيعي.

- يفسد ابتسامتك.

- يمكنك تكسير أسنانك عند قضم أظافرك.

- مع مرور الوقت، يسبب مشاكل في الفك.

- يسبب لك العديد من الأمراض وذلك بسبب الأيدي هي ملجأ للجراثيم، والأظافر هي المخبأ المثالي لها، وعندما تضع أصابعك في فمك عدة مرات في اليوم، فهذا يزيد من فرص إصابتك بالمرض، بالإضافة إلى ذلك، فإن تلف الجلد الذي يمكن أن تسببه عند عض أظافرك يخلق طريقة سهلة لدخول الجراثيم.

إليكم بعض النصائح لتوقف عن هذه العادة:

- قص الأظافر:

إذا لم يكن هناك ما يكفي من الظفر للإمساك بأسنانك، فلن تشعر بالرضا عند محاولة القمض.

- تغطيتها بطلاء أظافر مذاقه سيء:

هناك ملمعات أظافر خاصة بنكهة لاذعة يمكنك وضعها، سيجعلك الطعم تفكر مرتين قبل فعلها.

- الذهاب إلى صالون التجميل:

يمنحك إنفاق المال والوقت في صالون الأظافر، وبهذه الطريقة سيكون المظهر سببًا للحفاظ عليها على هذا النحو.

- ارتد القفازات:

قد يكون هذا الحل صعب ومؤقت، ولكن يمكنك ارتداء قفازات قطنية حتى لا تقضم أظافرك وبهذه طريقة تستطيع أن تجلس فترة طويلة دون أن تفعل ذلك.

- حاول أن تسأل نفسك ما السبب وراء ذلك:

إن معرفة السبب وراء ما يجعلك تقضم أظافرك، يسهل عليك التخلص من هذه العادة.

- افعل شيئا آخر:

يمكنك استبدال هذه العادة بأخرى مثل مضغ العلكة، أو أن تشغل وقتك بكرة ضغط، حتى تتخلص منها تدريجياً.

أخيرًا وليس آخرًا، لا تتوقع أنك ستغير هذه العادة في يوم أو يومين، سيستغرق بعض الوقت ولكن تأكد أن الأمر يستحق المحاولة.