خبيرة تحذر من تناول القهوة على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - ما إن يستيقظ كثيرون يبدأون يومهم بفنجان القهوة الصباحي قبل أن تدخل معدتهم أي شيء آخر، ولكن ما الذي يحدث لهذه العادة الغذائية.

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة كريستينا جورافليوفا، حذرت من خطورة تناول القهوة على معدة فارغة.

أشارت إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة يحفّز العديد من وظائف المعدة والأمعاء، بما فيها إفراز حمض الهيدروكلوريك، الذي يمكن أن يسبب التهاب المعدة، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وتابعت جورافليوفا: "تحفز القهوة كذلك عمل غدة البنكرياس، التي تبدأ بإنتاج الإنزيمات لهضم الطعام الذي لا يوجد في المعدة، ما قد يؤدي إلى اضطراب عملها وأمراض الجهاز الهضمي".

وتشير الخبيرة، إلى أن غالبية الأطباء ينصحون بشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ صباحا. ولكن وفقا لها، يجب أن لا يكون الماء باردا.