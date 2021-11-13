خطوات تشجيع طفلك على تكوين الصداقات في المدرسة.. عززي ثقته بنفسه

القاهرة - سمر حسين - ماما

أحيانا يلجأ الطفل في المدرسة إلى الانطوائية ويكون غير قادر على التعامل مع الآخرين، واكتساب صداقات جديدة، وتوجد خطوات بسيطة لتشجيع الأطفال على تكوين صداقات في المدرسة، أوضحتها سالي عياد، أخصائية تعديل سلوك، عبر صفحتها على «فيس بوك»، مبينة أنه على الأمهات القيام ببعض الأمور التي تشجع أبنائها على تكوين الصداقات منها:

أمور تساعد الطفل على تكوين الصداقات

أن تكون الأم الصديقة الأولى

يعتبر دور الأم كصديقة من أهم الأدوار التي يجب التركيز عليها في العلاقة بالطفل، لذلك على الأم مشاركة الطفل اللعب والتحدث معه في كل تفاصيل يومه والإنصات له.

فهم طبيعة الصغير

على الأم فهم طبيعة صغيرها الاجتماعية، مثل أن يكون الابن يفضل اللعب مع صديق واحد مقرب ولايستمتع باللعب مع الأعداد الكبيرة، ويحتاج ذلك من الأم الاستعانة بمعلمته بالمدرسة، وذلك لقضاء الطفل أغلب يومه في المدرسة.

تعزيز ثقة الطفل بنفسه

على الأم تعزيز ثقة الطفل بنفسه مثل توكيله للقيام بمهام بسيطة تناسب سنه.

منح الطفل حرية الاختيار

على الأم منح الطفل حرية الاختيار حتى في الأمور البسيطة مثل اختيار ملابسه.

توفير بيئة اجتماعية مناسبة

على الأمهات توفير بيئة اجتماعية مناسبة وهذا يعني عدم الانغلاق ولكن محاولة اختيار دائرة صداقات تكون ظروفها مشابهة لبيئة الطفل ويمكن حدوث توافق بين الأطفال مع الوقت ومقابلتهم بشكل دوري.

مشاركة الطالب في عدد من الأنشطة الجماعية

يجب على الأم اشراك طفلها في عدد من الأنشطة الجماعية سواء كانت رياضية، فنية، أعمال يدوية أو موسيقى، لقاء اصدقاء من خارج نطاق المدرسة من الممكن أن يشجعه ويطور من مهاراته الاجتماعية.

السماح باستقبال أصدقائه

من الممكن دعوة الأصدقاء المقربين ليلعبوا مع الطفل في المنزل مما يشعره بالسعادة وهو يشارك ألعابه معهم.