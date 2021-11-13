الامارات | مقدمة برامج برازيلية تستعرض مهاراتها الكروية في الاستوديو .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة برامج برازيلية تستعرض مهاراتها الكروية في الاستوديو .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مقدمة البرامج البرازيلية، باربرا كويلو، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تستعرض فيه مهارتها الكروية مع زميلتها في العمل خلال فاصل إعلاني في الاستوديو.

وعلقت باربرا كويلو على مقطع الفيديو: "أفتقد لذلك اليوم الذي أوشكت فيه على كسر الاستوديو".

ويعرف عن الشعب البرازيلي حبه لكرة القدم، رجالا ونساء، ومتابعتهم لمباريات المنتخب البرازيلي بشغف كبير، بغض النظر عن عرقهم ولون بشرتهم، والوضع الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news