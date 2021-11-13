الامارات | باريس هيلتون بعد «حفل زفاف أسطوري»: أصبحت زوجة لمدى الحياة !

شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون بعد «حفل زفاف أسطوري»: أصبحت زوجة لمدى الحياة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت سيدة المجتمع الراقي الأمريكية باريس هيلتون من صديقها كارتر ريوم بعد علاقة صداقة استمرت سنتين، فيما وصفته بأنه «حفل زفاف أسطوري حقيقي».

وكانت هيلتون التي تبلغ من العمر 40 عاما خُطبت لرجل الأعمال ريوم، وهو في نفس عمرها، في فبراير الماضي.

ونشرت هيلتون تفاصيل حفل الزفاف الذي أقيم في لوس أنجليس أمس الخميس في مدونة قالت فيها إنها لا تصدق أنها أخيرا أصبحت زوجة.

وكتبت «أخيرا أقبِّل أميري وتبدأ سعادتي الدائمة التي كنت أحلم بها منذ سنوات طفولتي الباكرة».

وكتبت في تغريدة على موقع تويتر عبارة «زوجة مدى الحياة» بجانب صور فستان الزفاف المصنوع من الدانتيل من تصميم دار أوسكار دو لا رينتا.

وكان بين المدعوين الذين حضروا الحفل في ضيعة عائلتها الفخمة كيم كارداشيان ونيكول ريتشي وبولا عبدول. وأفاد موقع المشاهير (تي.إم.زد) أن المغنية ديمي لوفاتو قدمت عرضا في الحفل، الذي غيرت فيه هيلتون أزياءها أربع مرات.

وانطلقت هيلتون، حفيدة كونراد هيلتون مؤسس فنادق هيلتون، إلى عالم الشهرة على صفحات الصحف النصفية عبر شريط مسرب في سنة 2001.

ولعبت فيما بعد دور البطولة في برنامج الواقع التلفزيوني «حياة بسيطة» وتقوم حاليا بتصوير مسلسل واقعي بعنوان «هذه باريس».

وتشمل إمبراطوريتها في عالم الأعمال حاليا خطا للعطور ومتاجر ومنتجات أخرى.

وخُطبت باريس هيلتون ثلاث مرات من قبل للممثل كريس زيلكا في 2018، ولوريث الشحن باريس لاتسيس في 2005 وعارض الأزياء جايسون شو في 2002.



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