ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الفستق يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الفستق من المكسرات اللذيذة والمفيدة وغالية الثمن في نفس الوقت مقارنة بغيرها، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت حفنة من الفستق كل يوم؟

تقول أخصائية التغذية والغدد الصماء الروسية أليونا باريد إن "هذه المكسرات غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتحتوي أيضًا على فيتامينات "A" و"E" لمساعدة بشرتنا على أن تبدو أصغر سناً، وتدعم المناعة وتحسن الرؤية"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفستق على المغنيزيوم، الذي يساعد في التخلص من الإجهاد وتثبيت ضغط الدم". مشيرة إلى أن "هذه المكسرات مصدر جيد للبروتين لذا يوصى بتناول الفستق الحلبي للنقص وانخفاض وزن الجسم".

ومع ذلك، أضافت الخبيرة أن محتوى السعرات الحرارية في الفستق كبير جدًا بسبب الدهون، لذلك لا ينبغي الإفراط في تناوله. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من خلل في البنكرياس الامتناع عن تناول الفستق.

وختمت: "يمكن أن يكون الفستق مالحًا أيضًا، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم اختيار الفستق الذي يكون بدون ملح".