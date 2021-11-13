حلويات بمكونات خالية من الجلوتين.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعاني البعض من الحساسية نتيجة تناول بعض أنواع الحلويات، لذلك يبدأ الكثيرون رحلة البحث عن حلويات خالية من مادة الجلوتين التي تسبب الحساسية، حتى تكون آمنة في التناول، لذلك قدمت الشيف أميرة شنب، عبر موقع «سي بي سفرة»، مواصفات حلويات بمكونات خالية من الجلوتين.

حلويات بمكونات خالية من الجلوتين

كوكيز الشوكولاتة

ستحضر هذه الوصفة بدون جلوتين بمكونات بسيطة ولكنها آمنة على أصحاب الحساسية.

مكونات

1 وربع كوب شوكولاتة.

شيبس.

2 بيضة.

نصف كوب سكر بني.

نصف كوب زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ونصف كوب دقيق أرز.

نصف كوب كاكاو بودرة.

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

ملح.

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة بدون جلوتين

تذوب شيبس الشيكولاتة مع الزيت على النار.

في وعاء يخلط البيض والسكر والفانيليا.

ثم تضاف الشيكولاتة المذوبة تدريجيا مع استمرار التحريك.

في وعاء آخر يخلط دقيق الأرز والكاكاو والبيكينج صودا والملح ويضافوا لخليط البيض.

في صينية مبطنة بورق زبدة يشكل الكوكيز باستخدام معلقة ايس كريم.

وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة.

سينابون رولز

بصوص كريمي ناعم تغطى قطع السينابون رولز بكل ما نحتاجه للف العجين في طبقة غير سميكة حتى تبقى هشة وتمتص الصوص بسرعة لتكون مثل سينابون الأصلية.

دونتس رد فلفت

في قوالب الكب كيك سيحضر دونتس رد فلفت ولكن بعجينة لينة وهو ما يجعله يسوى في الفرن.

خطوات تحضير شرائح الخبز بدون جلوتن

يخلط دقيق الذرة مع اللوز وبذرالكتان وحبة البركة والحمص والملح واللبن البودرة والخميرة.

يضاف الزيت والماء للعجن حسب الاحتياج حتى الحصول على عجينة.

تفرد العجينة بين ورقتي زبدة، بحيث تكون العجينة رفيعة ثم تقطع بالقطاعة المدورة حسب الرغبة.

توضع شرائح الخبر في صينية فرن مبطنة بورق زبدة ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتحمص.

يقدم الخبز مع اللبنة والخضار المقطع.

طريقة عمل كيكة قرع العسل بدون جلوتين

يخلط البيض مع التوابل والسكر.

يضاف القرع والبيكنج بودر ودقيق اللوز.

يوضع الخليط في صينية فرن على درجة حرارة 175 (النار من أسفل فقط) لمدة 35 دقيقة أو حتى 45 دقيقة حتى تمام النضج.