5 أنواع من الفيتامينات لا غنى عنها في جسم الإنسان.. فوائدها التجميلية متعددة

القاهرة - سمر حسين - صحة

النظام الغذائي يلعب دورا قويا في حماية جسم الإنسان من الأمراض، قاعدة معروفة لا غنى عنها، لذلك يجب التركيز جيدًا على أهم الفيتامينات التي تفيد الصحة، ورغم أنواعها المتعددة والمنتشرة، إلا أن لكل نوع دور وأهمية مختلفة ما بين الاهتمام بالبشرة والشباب أو العظام أو أيضًا الشيخوخة وجهاز المناعة.

وبحسب ما نشر موقع «Eat This, Not That»، الذي ذكر 5 أنواع من الفيتامينات المرتبطة بشكل مباشر، بمنع أو الحد من سرعة عملية شيخوخة الإنسان بسبب تأثيراتها المباشرة على الخلايا، وعلى الأعضاء، ويعرضها «هن»، في التقرير التالي.

فيتامين D

عدد من الدراسات الحديثة أكدت فوائد فيتامين D لجهاز المناعة، كما أنه يمنع هشاشة العظام، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو العنصر الهام لعملية دعم وترميم العظام، كما أنه من الفيتامينات التي تساعد على عملية التمثيل الغذائي في العضلات.

فيتامين C

فيتامين C معروف بأنه من أهم مضادات الأكسدة التي توفر أيضًا مناعة جسم الإنسان وتمنع الجذور الحرة المسؤولة عن الكثير من الأضرار لجسم الإنسان، هذا بالإضافة إلى أنه يعمل على إنتاج الكولاجين، من البروتينات التي تحافظ على نضارة البشرة ومسئول عن الشباب بشكل رئيسي.

فيتامين K

وبحسب باحثون في مراجعة علمية كبيرة شملت عدة دراسات نُشرت في عام 2021، في مجلة «مضادات الأكسدة»، أشاروا إلى أن الأبحاث أظهرت أن فيتامين K، هو عامل مساعد وحيوي في تنشيط العديد من البروتينات التي تعمل ضد المتلازمات المرتبطة بالعمر.

ومن بين فوائد هذا الفيتامين أيضا أنه يساعد في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين ومحاربة السرطان.

فيتامين A

يعتبر فيتامين A هو أساس مركب «الريتينويد»، وهو بمثابة المعيار الذهبي للعناية بالبشرة المضادة للشيخوخة، وأشارت الدراسات إلى أن بعض المركبات التي يتم وصفها في العيادات الطبية مثل تركيبة «Retin-A»، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي تحتوي على الريتينول، وهو المسؤول عن زيادة تجدد خلايا الجلد وتنعيم الخطوط الدقيقة وتقليل التجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، ويسهم هذا الفيتامين في دعمها.

فيتامين E

بعض الدراسات أيضًا أكدت أن هذا الفيتامين من أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار، ويلعب دورا محوريا في تقديم شيخوخة صحية.

وبعض الأبحاث أشارت إلى فوائد «فيتامينات E» في حماية الأعصاب، مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وقلب الإنسان.