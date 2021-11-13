للسيدات.. 5 أطعمة تناولها باستمرار يقي من سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، حيث يصيب امرأة واحدة من كل 8 سيدات في العالم خلال حياتهن، حتى أنه يصيب الرجال، ولكن النسبة لدى الذكور تمثل أقل من 1٪.

وفيما يلي نعرض 10 أطعمة يجب تناولها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى القليل من الأطعمة التي يجب تجنبها وذلك وفق موقع "healthline".

1- الخضروات الورقية:

الكرنب والجرجير والسبانخ، والسلق، هناك عدد قليل من الخضروات الورقية التي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في ذلك بيتا كاروتين، لوتين، وزياكسانثين، والتي ترتبط مستويات الدم المرتفعة منها بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ووجد تحليل 8 دراسات أجريت على أكثر من 7000 إمراة حول العالم لديهن مستويات أعلى من الكاروتينات كان لديهن خطر منخفض بشكل ملحوظ للإصابة بسرطان الثدي، مقارنة بالنساء ذوات المستويات المنخفضة.

2- التوت:

يساعد تناول التوت بانتظام على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، حيث ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه، بما في ذلك الفلافونويد والأنثوسيانين، تحمي من التلف الخلوي، فضلاً عن تطور الخلايا السرطانية وانتشارها.

3- الخضروات:

يحتوي الثوم والبصل والكراث على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك مركبات الكبريت العضوي ومضادات الأكسدة الفلافونويد وفيتامين سي، ويكون لها خصائص قوية مضادة للسرطان.

وربطت دراسة أجريت على 660 امرأة حول العالم تناول كميات كبيرة من الثوم والبصل بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

4- الخوخ والتفاح والكمثرى:

ثبت أن الفواكه خاصة الخوخ والتفاح والكمثرى تحمي من سرطان الثدي، وفي دراسة أجريت على 75929 امرأة، فإن أولئك الذين تناولوا ثمرتين على الأقل من الخوخ أسبوعيًا قللوا بنسبة تصل إلى 41 ٪ من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ومن المثير للاهتمام، كشفت دراسة أن مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في الخوخ تمنع نمو وانتشار خلاياه.

5- الأسماك الدهنية:

تشتهر الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والسردين والماكريل، بفوائدها الصحية الرائعة، وتوفر دهون أوميجا 3 والسيلينيوم ومضادات الأكسدة مثل الكانتازانثين تأثيرات واقية من السرطان.

وتساعد الموازنة بين نسبة أوميغا 3 إلى أوميغا 6 عن طريق تناول المزيد من الأسماك الدهنية وتقليل الزيوت المكررة والأطعمة المصنعة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي أيضًا.