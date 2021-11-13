حظك اليوم 13-11-2021.. توقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا وماليا

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

حظك اليوم برج الحمل :

عاطفياً: تبدو الحياة باردة اليوم، الأصدقاء بعيدين أكثر من المعتاد وقد تشعر أيضًا أنك تقضي الوقت بمفردك

مهنياً: شارك أفكارك الجديدة مع الآخرين.

مالياً: التحدث عن نفسك يعني المزيد من المال لك ولعملك، لذا كن استباقيًا في الكتابة والتحدث والمراسلة، لا تنتظر النجاح ليأتي إليك.

- حظك اليوم برج الثور:

عاطفياً: من المحتمل أن تظهر العديد من المشاعر غير المعترف بها والتي تسببت في توتر غير ضروري بينك وبين شريكك

مهنياً: الأشخاص من حولك يقدرون الساعات الشاقة والطويلة التي تقضيها كل يوم.

مالياً: قد تفكر في كيفية جذب أنواع العملاء الذين ترغب في العمل معهم أو نوع الوظيفة التي تريد شغلها، أو نوع المال الذي تحتاجه.

- حظك اليوم برج الجوزاء :

عاطفياً: قد يكون لبعض التفكير العميق والدقيق بالعلاقة قيمة كبيرة.

مهنياً: العمل الذي تقوم به مهم إنه يحدث فرقًا.

مالياً: من المهم أن تكون سريعًا في الاتصالات التجارية.

- حظك اليوم برج السرطان:

عاطفياً: ستجد نفسك أقل قلقًا بشأن احتياجات شريكك، وإذا اخترت تجاهلها هذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة على المدى الطويل

مهنياً: تشعر أنك مقيد بموقف أو وظيفة تكرهها.

مالياً: تواجه هذا الأسبوع فترة انتقالية

- حظك اليوم برج الأسد :

عاطفياً: تحتاج إلى بعض المساحة للحصول على بعض الأولويات الخاصة بك

مهنياً: ربما تخشى التخلي عن وظيفة لم تعد تخدمك، لا تخف.

مالياً: ينظر إليك الآخرون على أنك محترف وتحسد عليه

- حظك اليوم برج العذراء:

عاطفياً: تشعر بالحاجة بالانفصال عن علاقة معينة أثبتت أنها مزعجة إلى حد ما مؤخرًا

مهنياً: ربما تخشى التخلي عن وظيفة لم تعد تخدمك.

مالياً: قد تقابل شخصًا مثاليًا للتحالف مع شراكة تجارية قوية ودائمة

- حظك اليوم برج الميزان:

عاطفياً: تحدث بصدق من قلبك، سيؤدي ذلك إلى تنقية الهواء وخلق الطريق لبداية جديدة.

مهنياً: تأكد من أنك لا تضحي بنفسك من أجل عملك.

مالياً: يسهل عليك جذب أنواع الصفقات والعروض التي تريدها.

- حظك اليوم برج العقرب:

عاطفياً: قد تشعر بالخوف من التحدث عما يدور في ذهنك، لكن عليك بفتح قلبك وتجاوز هذه الحواجز.

مهنياً: أنت تصل إلى هدف مهم ويقف الآخرون في طريقك

مالياً: فرص جديدة للتقدم من ترقية إلى زيادة، يمكنك تحقيق ذلك.

- حظك اليوم برج القوس:

عاطفياً: قد تصل علاقة معينة إلى طريق مسدود اليوم.

مهنياً: أفكارك ستحظى بتأييد من حولك.

ماليا: يمكن أن يجعل من الصعب عليك رؤية قيمتك الخاصة ، إلا أن الجميع يراها بالتأكيد.

- حظك اليوم برج الجدى:

عاطفياً: إذا بدا أن شريكك بعيد بعض الشيء أو فاترًا اليوم، فلا تأخذ الأمر على محمل الجد.

مهنياً: اسأل نفسك عما إذا كنت تستخدم التكتيكات الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي تريدها.

مالياً: قد حان الوقت للتركيز متجددًا على جهد جمع المال

- حظك اليوم برج الدلو:

عاطفياً: مشاكل الأنا تتصدر العلاقة مع شريكك اليوم.

مهنياً: لا تخف من إظهار شخصيتك الحقيقية للأشخاص من حولك.

مالياً: قد تتلقى رسالة من رئيسك أو زميلك في العمل لتغيير حياتك إلى الأبد

- حظك اليوم برج الحوت:

عاطفياً: ليس من الجيد إخفاء حزنك أو القلق من وراء مجموعة من العلل اليوم بدلاً من إخبار شريكك

مهنياً: تسبب ضجيج القيل والقال والمعلومات غير المجدية في خلق حاجز صعب من حولك.

مالياً: من المهم أن تقول ما تقصده وتعني ما تقوله، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل والمال