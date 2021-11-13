حظك اليوم 13-11-2021.. توقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا وماليا

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
حظك اليوم برج الحمل :
عاطفياً: تبدو الحياة باردة اليوم، الأصدقاء بعيدين أكثر من المعتاد وقد تشعر أيضًا أنك تقضي الوقت بمفردك
مهنياً: شارك أفكارك الجديدة مع الآخرين.
مالياً: التحدث عن نفسك يعني المزيد من المال لك ولعملك، لذا كن استباقيًا في الكتابة والتحدث والمراسلة، لا تنتظر النجاح ليأتي إليك.
- حظك اليوم برج الثور:
عاطفياً: من المحتمل أن تظهر العديد من المشاعر غير المعترف بها والتي تسببت في توتر غير ضروري بينك وبين شريكك
مهنياً: الأشخاص من حولك يقدرون الساعات الشاقة والطويلة التي تقضيها كل يوم.
مالياً: قد تفكر في كيفية جذب أنواع العملاء الذين ترغب في العمل معهم أو نوع الوظيفة التي تريد شغلها، أو نوع المال الذي تحتاجه.
- حظك اليوم برج الجوزاء :
عاطفياً: قد يكون لبعض التفكير العميق والدقيق بالعلاقة قيمة كبيرة.
مهنياً: العمل الذي تقوم به مهم إنه يحدث فرقًا.
مالياً: من المهم أن تكون سريعًا في الاتصالات التجارية.
- حظك اليوم برج السرطان:
عاطفياً: ستجد نفسك أقل قلقًا بشأن احتياجات شريكك، وإذا اخترت تجاهلها هذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة على المدى الطويل
مهنياً: تشعر أنك مقيد بموقف أو وظيفة تكرهها.
مالياً: تواجه هذا الأسبوع فترة انتقالية
- حظك اليوم برج الأسد :
عاطفياً: تحتاج إلى بعض المساحة للحصول على بعض الأولويات الخاصة بك
مهنياً: ربما تخشى التخلي عن وظيفة لم تعد تخدمك، لا تخف.
مالياً: ينظر إليك الآخرون على أنك محترف وتحسد عليه
- حظك اليوم برج العذراء:
عاطفياً: تشعر بالحاجة بالانفصال عن علاقة معينة أثبتت أنها مزعجة إلى حد ما مؤخرًا
مهنياً: ربما تخشى التخلي عن وظيفة لم تعد تخدمك.
مالياً: قد تقابل شخصًا مثاليًا للتحالف مع شراكة تجارية قوية ودائمة
- حظك اليوم برج الميزان:
عاطفياً: تحدث بصدق من قلبك، سيؤدي ذلك إلى تنقية الهواء وخلق الطريق لبداية جديدة.
مهنياً: تأكد من أنك لا تضحي بنفسك من أجل عملك.
مالياً: يسهل عليك جذب أنواع الصفقات والعروض التي تريدها.
- حظك اليوم برج العقرب:
عاطفياً: قد تشعر بالخوف من التحدث عما يدور في ذهنك، لكن عليك بفتح قلبك وتجاوز هذه الحواجز.
مهنياً: أنت تصل إلى هدف مهم ويقف الآخرون في طريقك
مالياً: فرص جديدة للتقدم من ترقية إلى زيادة، يمكنك تحقيق ذلك.
- حظك اليوم برج القوس:
عاطفياً: قد تصل علاقة معينة إلى طريق مسدود اليوم.
مهنياً: أفكارك ستحظى بتأييد من حولك.
ماليا: يمكن أن يجعل من الصعب عليك رؤية قيمتك الخاصة ، إلا أن الجميع يراها بالتأكيد.
- حظك اليوم برج الجدى:
عاطفياً: إذا بدا أن شريكك بعيد بعض الشيء أو فاترًا اليوم، فلا تأخذ الأمر على محمل الجد.
مهنياً: اسأل نفسك عما إذا كنت تستخدم التكتيكات الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي تريدها.
مالياً: قد حان الوقت للتركيز متجددًا على جهد جمع المال
- حظك اليوم برج الدلو:
عاطفياً: مشاكل الأنا تتصدر العلاقة مع شريكك اليوم.
مهنياً: لا تخف من إظهار شخصيتك الحقيقية للأشخاص من حولك.
مالياً: قد تتلقى رسالة من رئيسك أو زميلك في العمل لتغيير حياتك إلى الأبد
- حظك اليوم برج الحوت:
عاطفياً: ليس من الجيد إخفاء حزنك أو القلق من وراء مجموعة من العلل اليوم بدلاً من إخبار شريكك
مهنياً: تسبب ضجيج القيل والقال والمعلومات غير المجدية في خلق حاجز صعب من حولك.
مالياً: من المهم أن تقول ما تقصده وتعني ما تقوله، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل والمال