دون تحاليل.. 7 علامات تدل على أن المرأة حامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

خلال فترة الحمل، يتعرض جسم المرأة للعديد من التغييرات الجسدية والعاطفية والنفسية، ويمكن أن تحدث هذه التغييرات فجأة وبطرق غير متوقعة.

وفي التقرير نستعرض 7 علامات غير عادية للحمل يتم تجاهلها ولكن تعني أن طفلًا جديدًا في الطريق، وذلك وفق موقع "btightside".

1- الإصابة بعلامات جلدية على جسمك:

الزوائد الجلدية هي زوائد لحمية يمكن أن تتطور في أي مكان في جسمك أثناء الحمل بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات أو زيادة الوزن، ولكن لا تقلقي غالبًا ما تختفي الزوائد الجلدية بعد الولادة.

2- زيادة اللعاب:

يقترن اللعاب الزائد، بالغثيان والقيء، من غير المعروف سبب حدوث ذلك، لكن بعض النساء الحوامل بحاجة إلى أكواب ورقية أو مناديل بجانبها للسيطرة على اللعاب الزائد.

3- مذاق الطعام مثل المعدن:

في وقت مبكر من الحمل، يمكن أن يتذوق الطعام حامضًا ومعدنيًا، وتسمى هذه الظاهرة بخلل الذوق، إن تناول الأطعمة الحمضية أو شطف أسنانك بالملح أو بيكربونات الصوديوم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يخفف من هذا الطعم المعدني الحامض.

4- ألم في اللثة:

تؤدي التغييرات في النظام الغذائي ومستويات الهرمونات إلى التهاب اللثة ونزيفها أثناء الحمل المعروف باسم التهاب اللثة أثناء الحمل، سيختفي مرض اللثة هذا، ولكن لتخفيف الألم، مارس نظافة الفم الجيدة بالفرشاة.

5- سيلان الأنف

يصيب التهاب الأنف أثناء الحمل 20٪ من النساء الحوامل اللاتي يعانين من العطس وسيلان الأنف، هذه الأعراض المزعجة مؤقتة ويمكن علاجها بالتمارين الرياضية المنتظمة وأجهزة الترطيب وبخاخات الأنف ومضادات الاحتقان.

6- ضيق في التنفس:

خلال المراحل المبكرة من الحمل، قد تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى ضيق التنفس، لتحسين تنفسك أثناء الحمل، لذلك حاولي ممارسة التمارين الرياضية.

7- تطور قوي في حاسة شم:

يكون لدى النساء الحوامل حاسة شم مرتفعة أو فرط حاسة الشم، خاصة تجاه العطور أو القهوة أو البنزين أو الأطعمة الفاسدة، لحسن الحظ، يكون هذا مؤقتًا فقط وينتهي بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.