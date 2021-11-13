الامارات | «باحث ذكي» لخدمة زوار «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «باحث ذكي» لخدمة زوار «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب أجهزة ذكية، وزعتها في أرجاء المعرض، تمكن الزوار من البحث في كل أرجاء المعرض حسب ميولهم ورغباتهم، في ثوان معدودة. وتوفر الأجهزة الذكية إمكانية البحث عن الكتب والمؤلفات، وعن دور النشر، ليستطيع الزائر الوصول إلى هدفه دون الحاجة إلى سؤال شخص آخر، وذلك إلى جانب أقسام خاصة من المساعدين الذين خصصتهم إدارة المعرض لخدمة زواره والتسهيل عليهم.

ودعماً للخدمات الذكية، وفرت إدارة المعرض أيضاً إمكانية البحث من خلال تطبيقات ذكية، يمكن تحميلها على الهواتف الذكية، كذلك الموقع الإلكتروني للمعرض.

وطوّر المعرض أجهزة الاستعلامات الموزعة على أبواب القاعات عن طريق تزويدها بخصائص تسهل على أصحاب الهمم استعمالها، مع توفير إمكانية طلب المساعدة عبر أجهزة الاستعلامات، في حالة فقدان الممتلكات الخاصة بالزوار، فضلاً عن توفير مساحات إضافية لخدمة مواقف السيارات. وشهدت دورة هذا العام من معرض «الشارقة الدولي للكتاب» إضافة مميزة، تمثلت في إطلاق تطبيق يحمل اسم «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، يمكن تحميله من متجري «بلاي ستور» و«أبل ستور»، وسمح بالاطلاع على برنامج المعرض من جلسات وورش عمل وعروض، إضافة إلى الناشرين المشاركين والكتب المعروضة، كما وفر خاصية تنبيه المستعمل إلى اقتراب توقيت الفعاليات التي يريد المشاركة فيها.

وجمع المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وتقود فيه جهود تعافي صناعة النشر في العالم، 85 كاتباً من 22 دولة، ونظم أكثر من 970 ندوة وورشة إبداعيّة وعرضاً وأمسيةً وحواراً.

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