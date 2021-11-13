الامارات | 10 عناوين جديدة من دار «كلمات» في «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عناوين جديدة من دار «كلمات» في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دار كلمات للنشر، في جناحها المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، أحدث إصداراتها المخصصة للأطفال واليافعين، من إبداعات نخبة من المؤلفين والرسامين المتخصصين في كتب الأطفال. ويضم جناح كلمات، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، مجموعة من الروايات والقصص والكتب المصحوبة بالرسوم التي تأخذ القرّاء الصغار إلى عوالم من الخيال والمتعة للتعرف إلى أساطير وثقافات الشعوب، وتقودهم لاكتشاف أفكار جديدة تثري تجاربهم وتغني مواهبهم.

ومن أبرز إصدارات الدار في الدورة الجديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب اخترنا هذه العناوين: «أم كربة وليفة»، حكاية شعبية من الإمارات، جديد الكاتبة دبي أبو الهول عن دار كلمات، ترجمة سمر محفوظ براج، ورسوم سارة طيبة، «شمس صغيرة»، قصة مصورة للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، من تأليف عبادة تقلا، ورسوم ألينا نايليس، «الفيل الوفي»، قصة جديدة للصغار من فئة 5 سنوات، نقلتها إلى العربية سمر محفوظ براج، عن الكاتبة والرسامة مانيكا موزيل، «آكل النمل نمنوم» للكاتبة والرسامة مانيكا موزيل أيضاً، ومن ترجمة سمر محفوظ براج، «أنا قرنفلة» قصة للصغار من الفئة العمرية بين 6 و9 سنوات، من تأليف ورسوم دانييلا لوبيز كاسانافي، «حيث يزهر الجمال» قصة الصغار إلى قارة إفريقيا مع الكاتبة سوادي مارتن ورسوم كارن أشلشلاجر.

من الكتب أيضاً «فنجان قهوة» قصة كتبتها نهلة غندور، للفئة العمرية بين 6 و9 سنوات، وأبدعت رسومها الفنانة أليخاندرا فرناندز، و«أنا أصافح»

قصة للأطفال بين 6 و9 سنوات، من تأليف جيكر خورشيد، ورسوم الفنان حسان مناصرة، «مملكة ليس لها وجود»، كتاب قصصي للكاتب التركي أحمد أوميت، ومن ترجمة عمير الأحمر، ورسوم فادي فاضل، و«الفتى الجالس في آخر الصف»، من تأليف أونجالي ك. رؤوف وترجمة شادية بخعازي.

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