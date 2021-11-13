الامارات | مضاوي آل سعود توقّع كتابها «هاجس» في حب الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن مضاوي آل سعود توقّع كتابها «هاجس» في حب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن فعاليات معرض الكتاب، ديوانها الشعري الصادر حديثاً «هاجس»، الذي تقدم فيه مجموعة من القصائد، تتغنى بحب الوطن.

وقالت الأميرة مضاوي: «اخترت الشارقة لتكون محطتي الأولى خارج المملكة العربية السعودية، لتوقيع كتابي فيها، لما تحمله من تقدير للكتب والكتّاب»، وأعربت عن سعادتها بالتنوع الثقافي، والإقبال الكبير على معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتجولت في قاعات وردهات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، واطلعت على جديد إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة، وأشادت بحجم تنظيم المعرض، والجهود التي تقودها الشارقة خدمة للكتاب والثقافة العربية.

وعن تأليفها كتابها «هواجس»، أشارت الأميرة مضاوي: «كل شخص يحتفظ بذكريات طيبة عاشها في ربوع وطنه وأحضان بلاده، وخلال سنوات كنت أكتب خلالها في صحيفة الرياض، وأحببت أن تدوّن خلاصة تلك الذكريات، وأن تترجم المشاعر التي أكنها لوطني، والسيرة المشرفة لقادته من خلال هذا الكتاب».

وقالت مضاوي: «أن تحب الوطن، فهذا ما جبلت القلوب عليه، وأن يحبك الوطن، فهذا ما نحسد عليه، لهذا جعلت كتابي خلاصة مشاعري للتعبير عن حب بلادي».

• الشارقة محطتي الأولى لإطلاق الكتاب خارج السعودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news