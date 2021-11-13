الامارات | «الأرانب».. مقاربة رمزية بين الحياة الواقعية والافتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرانب».. مقاربة رمزية بين الحياة الواقعية والافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمزيج من البهجة والتفاعل والتصفيق، أثارت مسرحية «الأرانب» حماسة جماهير معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذين كانوا على موعد مع العرض المسرحي العائلي، الذي يتناول برمزية فنية أهمية أن يعيش الإنسان في واقعه بكل جمالياته، ويلقي عن نفسه أوهام الحياة الافتراضية.

مشاهد ومواقف ممزوجة بالموسيقى ترسم صورة معبرة عن النجاح وأعدائه، والخير والشر، حيث تفتتح المسرحية بمجموعة من الشباب الذين يحتفلون بالنجاح، ثم لا تلبث أن تقتحم حياتهم مجموعة من الذئاب، وتختطفهم إلى مكان مجهول مكبلين، لتتوالى الأحداث، حتى تأتي النتيجة بأن ينجح الشباب في خلع أقنعة الذئاب المزيفة، والتغلب عليهم.

يقرأ المشاهد في العرض المسرحي صوراً للواقع الذي اغتر به كثير من شباب الجيل بمظاهر حياة زائفة، أسرت أصحابها في واقع افتراضي وهمي.

مسرحية الأرانب، من تأليف عثمان الشطي، وإخراج بدر الشعيبي، وإشراف عبدالرحمن اليحيوح، وشارك فيها كل من الفنانين: بدر الشعيبي، فهد البناي، هنادي الكندري، فهد الصالح، غرور صفر، أحمد بن حسين، كفاح الرجيب، عبدالرحمن اليحيوح، عبدالله الخضر، ريان دشتي، نواف الجمعان، عبدالله الشطي، وهي من إنتاج شركة ديمو للإنتاج الفني والمسرحي.

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