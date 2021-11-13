الامارات | هشام الجخ: لي ذكريات كثيرة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجخ: لي ذكريات كثيرة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور غفير امتلأت به قاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة، جمعته أمسية «أشعار مصرية»، ضمن فعاليات المعرض، حيث التقى الشاعر المصري هشام الجخ جمهوره من عشاق القصيدة العربية الفصيحة والشعبية.

أعرب الجخ عن سعادته بلقاء هذا الجمهور المتلهف للشعر في الشارقة، وسعادته بقراءة الشعر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقال: «لي ذكريات هنا، حيث قدمت أمسيات قبل سنوات في هذه التظاهرة الثقافية»، ليقرأ بعض قصائده الشعرية، التي حظيت بتفاعل الجمهور وتصفيقه.

ومما قرأ قصيدة «تيودورا»، و«أيوه بغير»، وكذلك قصيدة «صعيدي»، التي تغنى فيها بمروءة أهل الصعيد، كما طلب الجمهور قراءة قصيدة «التأشيرة»، وختم الجخ بقصيدة مهداة إلى أمه، تتكون من خمس مشاهد تعود إلى سنوات مختلفة من عمره، صور فيها معايشاته مع أمه بروح شعرية عالية، وذكريات مؤثرة، عبر صور في صغره، وفي شبابه.

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