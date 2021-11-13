الامارات | «البلاليط» على مائدة ركن الطهي في «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «البلاليط» على مائدة ركن الطهي في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ركن الطهي في معرض الشارقة الدولي للكتاب فقرة حول المطبخ الخليجي، قدّمت خلالها الشيف البحرينية رؤيا صالح، طبقاً خليجياً يسمى «البلاليط»، مشيرةً إلى أنّ هذا الطبق يعدّ بشكل خاص احتفالاً بالأعياد والمناسبات السعيدة، في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. و«البلاليط» هي الاسم الخليجي للشعيرية أو الباستا فائقة النعومة، ويتكون هذا الطبق من: ملعقة زعفران منقوع في ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ولتر ماء ساخن، و220 غراماً من باستا شعيرية، وملعقتين طعام زيت نباتي، و100 غرام سكر، وملعقة هيل مطحون، و10 مليمترات من ماء الورد. ويمكن تقديم «البلاليط» بمفردها، أو مع بيض مقلي يوضع فوقه، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود، قبل تقديم هذا الطبق التقليدي الشهي.

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