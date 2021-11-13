الامارات | الأرشيف الوطني يطلق «قصر الحصن» بالفرنسية والروسية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يطلق «قصر الحصن» بالفرنسية والروسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الأرشيف الوطني كتاب «قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966» باللغتين الفرنسية والروسية في منصته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب2021، وذلك في إطار برنامجه الثقافي في خدمة الترجمات «ترجمات»، ويعد كتاب «قصر الحصن» باللغتين الجديدتين أولى ثمار هذا المشروع. ويسعى الأرشيف الوطني عبر مشروع «ترجمات» من أجل إثراء الحياة الثقافية، خصوصاً بما يتعلق بتاريخ الدولة والمنطقة، ونشرها محلياً وعربياً ودولياً، ليكون نافذة يطلّ منها الآخر على تاريخ الإمارات الموثق وتراثها العريق، وذلك ما يعزز حوار الثقافات والتواصل بين الإمارات والعالم. ويتطلع الأرشيف الوطني عبر هذا المشروع، وما يماثله من مبادرات ومشروعات وطنية وثقافية يطلقها، إلى بناء قاعدة معرفية لتاريخ دولة الإمارات ومنطقة شبه الجزيرة العربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news