فوائد مذهلة لمشروب القرفة.. يحسن الدورة الدموية في الرحم ومضاد للسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد القرفة من التوابل ذات الرائحة والنكهة الفريدة المألوفة لدى عديد من الناس في جميع أنحاء العالم، كما تستخدم في أنواع مختلفة من الأطباق الشهية، لتعزيز نكهة الطعام، والحصول على مجموعة واسعة من الفوائد، من التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، للمساعدة في إنقاص الوزن، وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، وتحسين الجهاز الهضمي، فهي ليست فقط أحد مكونات الطهي الحيوية، ولكنها أيضًا جزء كبير من الصناعات المتعلقة بالطب الحديث والعطور والمواد الغذائية والمنتجات الطبية، وفق خبراء التغذية.

وتحمل القرفة العديد من الفوائد الصحية، التي أشارت لها العديد من الدراسات الطبية.

ويرصد «هُن» فوائد مذهلة لا تتوقعها من تناول القرفة وفقًا لموقع boldsky المعني بالصحة:

التحكم في نسبة السكر في الدم

تستخدم القرفة على نطاق واسع، ليس فقط للتحكم في مستويات السكر في الدم، ولكن أيضًا لخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم والوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

التقليل من خطر الإصابة بالسمنة

تأتي السمنة تحت أمراض متلازمة التمثيل الغذائي، التي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن تعمل على المستوى الخلوي وتقلل من مخاطر السمنة.

تحسين الدورة الدموية في الرحم

تشير بعض الدراسات، إلى أن القرفة تساعد في تحسين الدورة الدموية في الرحم، وتعزيز تجديد الأنسجة، التي تمنع انخفاض تدفق الدم أثناء الحيض والحفاظ على خصوبة البويضة وصحتها.

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

تساعد القرفة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، بسبب احتوائها على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لالتهاب المفاصل، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود حمض سيناميك والكومارين، مع بعض المركبات التي التورم والألم المرتبطين بالتهاب المفاصل.

منع عدوى الجهاز التنفسي

يساعد نشاط القرفة كمضاد للميكروبات، في منع أو قتل مسببات الأمراض ومنع العدوى، وتقليل تهيج خلايا الرئة الناجم عن تدخين التبغ، وتحسين المسالك الهوائية.

تحسين صحة القولون

ويمكن للقرفة، أن تساعد بشكل فعال في تحسين صحة القولون، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

مضادة للسرطان

القرفة لا تساعد فقط في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان القولون، ولكن أيضًا مجموعة من أنواع السرطانات، بالإضافة إلى المساعدة في توفير نتائج أفضل لعلاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي، فيتم استخلاص بعض مركبات القرفة لتحضير الأدوية المضادة للسرطان.

منع النزيف

يمكن أن يساعد زيت القرفة في تقليل وقت تخثر الدم في الظروف التي توجد فيها مشكلة تتعلق بتجلط الجروح مثل حجم الجروح الكبير أو حالة كامنة مثل مرض السكري أو الهيموفيليا.

مفيد لصحة القلب

الجدير بالذكر أن الأحماض الموجودة بالقرفة، لها تأثيرات على صحة القلب، من خلال قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل التوتر الوعائي للقلب.