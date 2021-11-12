4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.. وإليك بعض البدائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يجب تجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، أو تلك التي تظهر أنها تزيد من تطور المرض .

وسرطان البروستاتا من أكثر أنواع أنواع السرطانات الشائعة والخطيرة التي يصاب بها الرجال مع تقدمهم في العمر، لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "healthline".

1. اللحوم الحمراء أو المصنعة:

قد يرتبط اتباع نظام غذائي غني باللحوم، خاصة إذا تم طهيه جيدًا، بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهذا بسبب الأمينات الحلقية غير المتجانسة HCAs، وهي عبارة عن مركبات مسرطنة تتشكل أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية مثل الشوي.

لذا بدلًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة، جرب مصادر البروتين التالية:

الدواجن الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي منزوع الجلد أو الدجاج.

الأسماك الطازجة أو المعلبة، مثل التونة أو السلمون أو السردين.

الفاصوليا والبقوليات، مثل البازلاء والحمص والعدس والفاصوليا والفاصوليا.

المكسرات وزبدة الجوز.

2. الحليب كامل الدسم:

يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الحليب كامل الدسم إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة التغذية الأمريكية، فإن تناوله يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لذا حاول الحد من استهلاكه، واستبداله بالأنواع الخالية من الدهون وقليلة الدسم.

3. الكحول:

يسبب الإفراط في تناول الكحول أيضا زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يشربون الكحول بكثرة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا في مراحل متقدمة مقارنة بالذين يشربون الكحول باعتدال.

وبدلاً من الكحول، يمكنك تناول بعض المشروبات وتشمل هذه:

الماء الفوار الممزوج بعصير الفاكهة الطازج.

النبيذ غير الكحولي.

شاي أو قهوة.

4. الدهون المشبعة

وجدت بعض الدراسات وجود صلة بين تناول الدهون المشبعة وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال، توجد الدهون المشبعة في اللحوم، ومنتجات الألبان، الأطعمة المصنعة.

لذا من الأفضل استبدالها بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل: الأسماك، الأفوكادو، المكسرات، زيت الزيتون، البذور.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور؟

تحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن صحة البروستاتا، وتشمل أعراض سرطان البروستاتا ما يلي:

صعوبة التبول.

رؤية الدم في السائل المنوي الخاص بك.

الضعف الجنسي لدى الرجال.

آلام العظام وألم الحوض.