من 112.. أرخص أسعار البيجامات الشتوي للأطفال في البلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

بدأت المتاجر ومواقع التسويق الإلكتروني في تقديم العروض والتخفيضات على أسعار منتجاتها في "البلاد فرايدي"، خلال شهر نوفمبر الجاري

وفي التقرير نستعرض أرخص أسعار بيجامات الأطفال في عدد من مواقع التسويق الإلكترونية.

جوميا:

- بيجاما أولادي شتوي ميلتون قطن مبطن، منقوشة باللون الأصفر، بسعر 199 جنيه بدلاً من 400.

- بيجاما بناتي شتوي باللون الأحمر والكحلي، بـ 166 جنيه بدلا من 370.

-ترينج بناتي شتوي ميلتون منقوشة بمزيج من اللوني الأسود واللبني بـ 170 جنيه بدلا من 310.

-ترينج من الصوف الناعم بناتي باللون اللبني، بـ 179 جنيه بدلا من 210.

أمازون:

- ترينج بناتي مصنوع من القطن باللون الوردي، بـ 170 بدلا من 330.

- ترينج شتوي قطن بناتي منقوش، بـ 129 بدلا من 350.

- طقم دفاية أطفالي تقيل مبطن من الداخل (3 قطع مختلف الألوان) بـ 148 بدلا من 265.

-طقم بيجاما قطن كم طويل منقوش باللون البيج، بـ 112 بدلا من 149.

موقع نون:

-بيجاما صوف بناتي باللون الأحمر، بـ 199 بدلا من 300.

-طقم بيجاما من الصوف الناعم أولادي، بـ 180 بدلا من 260.

-ترينج أولادي 100% قطن منقوشة، بـ 299 بدلا من 400.

-ترينج صوف بناتي به رسومات، بـ 149 بدلا من 250.