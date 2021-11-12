أخصائية تغذية: نحافة الأطفال لا تظهر من الوزن فقط.. 8 أعراض احذريها

القاهرة - سمر حسين - ماما

على الرغم من اهتمام الأمهات بإعطاء أطفالهن الفيتامينات والعناصر الغذائية لاستكمال نمو أجسامهم، إلا أن بعضهن قد يواجهن مشكلة نقصان الوزن عند أبنائهن عن الحد الطبيعي، ما يسبب لهن القلق، خاصًة إن بدت الأعراض الصحية تظهر بشكل سلبي على الأطفال، حيث اسمرار أسفل العينين، والبشرة الصفراء، وعدم التوازن وفقدان الشهية.

«هن» تواصل مع ليندا جاد الحق، طبيب تغذية، لمعرفة ما هي أسباب نحافة الأطفال، وطرق علاجها في التقرير التالي.

تُحدد نحافة الطفل عن طريق منحنى النمو المتواجد في عيادات الأطفال ولدى أطباء التغذية، وبناءً على نتيجته؛ يحدد إذا ما كان الطفل أقل من وزنه الطبيعي أم أن هناك خلل في نموه، على عكس الكبار الذين تحدد نحافتهم بحسب كتلة الجسم، فإذا كانت كتلة الجسم أقل من 18.5 يعتبر الشخص نحيفا، والصحيح أن تكون من 18.5 إلى 25، وذلك حسبما أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة في حديثها لـ«هن».

أعراض النحافة عند الأطفال

وتابعت الطبيبة، موضحة أعراض النحافة عند الأطفال في النقاط التالية:

- جسد نحيف

- وجه مصفر

- إرهاق سريع

- ضربات قلب زيادة

- شحوب بالوجه

- قلة تركيز

- دوخة

- قلة الرغبة لتناول الطعام

نصائح للأمهات لضمان سلامة أطفالهن

ولفتت «ليندا» إلى أن العلاج يحدد بحسب السبب الذي يشخصه الطبيب، فقد يكون خللا في الجهاز الهضمي، او سوء التغذية، أو حالة مرضية، مثل المعاناة من غدة درقية نشيطة، أو سبب وراثي، وبناء على السبب يتم تحديد العلاج المناسب من قِبل الطبيب.

كما نصحت أخصائي التغذية، الأمهات للحفاظ على سلامة أطفالهن، بضرورة المتابعة مع طبيب أطفال في تلك المرحلة العمرية، للاطمئنان على صحة طفلها، والحرص على اتباع أطفالهن نظام غذائي متوازن مليء بالعناصر الغذائية المهمة.