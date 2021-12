إطلالات أميرات قصر بكنجهام مستلهمة من الراحلة ديانا.. «الأحمر يليق بك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الراحلة ديانا، أميرة ويلز، صاحبة اللقب الشهير «أميرة القلوب»، واحدة من أرقى النساء في العالم، وأيقونة موضة مستمرة لا تنتهي، حيث تميزت طوال حياتها بالكثير من الإطلالات المميزة، منها فساتينها الحمراء المميزة، التي مازالت رمزا للموضة حتى اليوم، حتى أن كلا من كيت ميدلتون، دوقة كامبردج، وميجان ماركل، دوقة ساكسس، تميزتا بفساتين حمراء خطفت الأنظار إليهما أيضا.

فساتين ديانا الحمراء

وتميزت الأميرة ديانا بوجه ملائكي يخطف القلوب، وبذوق رفيع في اختيار ملابسها، وكانت دائما ما تبدو مثل الملاك، لذلك فهي مازالت حتى بعد موتها تمتلك شعبية كبيرة وحبا لا ينتهي، أما عن فساتينها الحمراء، فكان أبرزها ذلك الفستان الأحمر اللامع الذي ارتدته في العرض الأول لفيلم Bond for your Eyes only عام 1981. أما في عام 1989 فقد حضرت ديانا مأدبة عشاء أعدها حاكم الإمارات العربية المتحدة بفستان أحمر لامع ذي أكمام قصيرة، وفتحة صدر على شكل حرف «V» من توقيع بروس أولدفيلد.

فساتين دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الحمراء

أما كيت ميدلتون، فظهرت في كثير من الإطلالات الهادئة والجذابة، منها فستانها الأحمر الذي ارتدته في يناير 2020، أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ38، وكان الفستان أحمر حيويا، من ماركيزا، وتميز بقصته الأنثوية الضيقة من أعلى، وجاء واسعا من أسفل، مع حذاء جلد أحمر رقيق.

ميجان بفستان أحمر جريء

أما ميجان، فقد ظهرت بفستان أحمر خطف الأنظار، وذلك بعد مرور عام على غيابها وكثرة المشاكل التي تلاحقها، وقد رافقت زوجها إلى حفل تحية الحرية، المقام في نيويورك بفستانها الأحمر، من توقيع دار Carolina Herrera بفتحة «V» جريئة عند الصدر، لم تعتمدها من قبل، كما نسقت مع فستانها حذاء من الساتان الأحمر من Giuseppe Zanotti وأسورة من الماس، تعود إلى الأميرة ديانا، كما أنها اعتمدت وضع «بروش» على شكل نبات الخشخاش، الذي يعبر عن المحاربين القدامى، ومكياج خريفي أبرز جمال وجهها.