قصواء: حكايات الحب في كتب التاريخ صنعت السياسة وغيرت خرائط الدول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن حكايات الحب في كتب التاريخ صنعت السياسة، وبسببها تغيرت خرائط وممالك، وأقيمت أخرى، كما قامت حروب بسبب قصص الحب تلك، «حاجات كتير إتغيرت في مجرى التاريخ بسبب هذا الشعور الإنساني العظيم والنبيل».

الخلالي: كانت النساء هن من يجلبن الهدايا للرجال

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أنه وفي كتاب «موسوعة الثقافة اليابانية المعاصرة»، تم سرد قصة حملت اسم «عجائب عيد الحب من اليابان إلى آسيا.. حكاية اليوم الأبيض واليوم الأسود»، وبدأت القصة بالاحتفال بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، ولكنه كان مختلفا عن العيد المصري، «كانت النساء هن من يجلبن الهدايا للرجال، والرجالة كانت بتتلقى الهدايا فقط».

قصة «يوم المرشملو» في اليابان

وأوضحت أن المرأة اليابانية، وبسبب شرائها الهدايا سنويا، دون رد من قبل الرجل، بدأت السيدات اليابانيات في إرسال استغاثات بالصحف والمجلات الخاصة بالمرأة حول تلك الظاهرة، وإحدى تلك الاستغاثات أرسلتها سيده قالت فيها «لو الرجال أعطونا مرشملو سنكون سعداء»، وفي 14 مارس من عام 1974 تم تسمية هذا اليوم بـ«يوم المرشملو»، ويقدم فيه الرجال الهدايا والمارشملو إلى السيدات.

وأكدت أن هذا الاحتفال السنوي، تطور مع مرور السنوات حتى أطلق عليه اسم «اليوم الأبيض»، وانتشر هذا العيد من اليابان إلى عدد من دول العالم ومنها كوريا الجنوبية، «لما وصل لكوريا الجنوبية عملوا عيد للناس اللي مش مرتبطة وسموه اليوم الأسود، وبيتجمعوا ويعملوا مكرونه بالصلصة السوداء، ويلبسوا أسود ويقعدوا يتكلموا مع بعض ويخففوا على نفسهم».