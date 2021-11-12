الامارات | مصر.. الإسماعيلية تشهد مأساة جديدة ضحيتها طفل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الإسماعيلية تشهد مأساة جديدة ضحيتها طفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر جريمة جديدة حيث تم العثور على جثمان صبي في أراض زراعية بعد أسبوع من اختطافه.

وقال والد الصبي يوسف محمد فتحي أحمد، البالغ من العمر 14 عاماً، والذي تم خطفه وقتله من قبل عامل، إنه تم العثور على جثمان نجله في أحد الأراضي الزراعية بعد أسبوع من اختطافه، مؤكداً أن المتهم قتل نجله وألقى به في الزراعات بعد خطفه مباشرة، ثم استمر يطالب الأسرة بفدية لمدة أسبوع لإطلاق سراحه، بعد أن شاهد ابنه المتهم في وضع مخل مع سيدة.

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