كورونا اليوم: اكتشاف متحور جديد.. وعلماء يحددون الجين المسؤول عن الحالات الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-فرنسا تكتشف متحورًا جديدًا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب البلاد، حيث تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، عقب إصابة 24 شخصا به، بينهم 18 طفلا.

وأكدت السلطات وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة، وأوضح مصدر مطلع لصحيفة CNEWS، أن هذا المتحور لا يتشابه مع متحورات للفيروس، أبرزها ألفا وبيتا ودلتا ولامبادا.

-علماء يحددون الجين المسؤول عن حالات كورونا الخطيرة

تختلف شدة فيروس كورونا من شخص لآخر، ويرجع الباحثون ذلك إلى الجينات التي يحملها البعض ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا الحاد أو حتى الوفاة بهه، وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "نايتشر" توصلت إلى أن LZTFL1 هو الجين المسؤول عن شدة كورونا لدى بعض المصابين.

وبحسب الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة أكسفورد، يحمل 60 في المئة من سكان جنوب آسيا نسخة خطيرة من الجين مقارنة بـ 15 في المئة من البيض، و 2 في المئة من الأفارقة.

وينشط الجين في طبقة الخلايا في الشعب الهوائية والرئتين، وهذه الطبقة مسؤولة عن تدفئة وتنظيف الهواء قبل أن يصل للرئة، وتمثل حاجزا أمام الهواء القادم للجهاز التنفسي والأنسجة الداخلية للجسم وهي ضرورية للتنفس السليم.

-أوروبا تصبح بؤرة لتفشي فيروس كورونا مجددا

أصبحت أوروبا مجددا بؤرة لتفشي كوفيد-19، مما يدفع بعض الحكومات إلى بحث إعادة فرض إجراءات الإغلاق التي لا تلقى قبولا شعبيا قبل عيد الميلاد ويثير جدلا بشأن ما إن كانت اللقاحات وحدها كافية لمكافحة المرض.

ووفقا لحسابات "رويترز" تمثل أوروبا أكثر من نصف الإصابات في متوسط سبعة أيام على مستوى العالم ونحو نصف أحدث الوفيات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان في العام الماضي عندما اجتاح الفيروس إيطاليا لأول مرة.