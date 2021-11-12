عجوز تتعرض لأغرب عملية نصب.. استغلوا حبها لحفيدتها و«قلبوها» في 11 مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت عجوز لعملية احتيال كبيرة، أفقدتها كثير من أموالها، بعدما لعب النصابين على وتر عاطفتها الفطرية واستغلال حبها لأحفادها، حين أبلغوها بأن حياة حفيدتها في خطر، لإصابتها سيدة في حادث سير، قبل أن تنهار الجدة، وتسود الدنيا في وجهها، فلم تكن تعلم ماذا تفعل، كل ما كان في بالها إنقاذ حفيدتها، التي لا تستطيع تحمل رؤيتها خلف القضبان، لكن الحقيقة كانت صادمة، فلم يصب الفتاة مكروه، وفي مقابل تلك الخدعة فقدت العجوز كثير من الأموال.

تفاصيل تعرض الجدة للاحتيال

كشفت شرطة فلوريدا الأمريكية، أن سيدة تبلغ من العمر 85 عاما، تعرضت لعملية احتيال كبيرة، أفقدتها أكثر من 700 ألف دولار، أي ما يعادل 11 مليونا و5 آلاف جنيه مصري، مشيرة إلى أن عملية الاحتيال استمرت قرابة 4 أشهر، ما بين شهر أبريل إلى أغسطس في العام الحالي، وأن رجال الأمن، تسعى جاهدة إلى إعادة أموال الجدة إليها، وفقا لـ«Fox news».

وقالت الجدة: «أتتني مكالمة من سيدة، تدعي أن حفيدتي أصابتها في حادث سير، وأن عليها دفع النقود حتى تخرج حفيدتها من السجن، وتنفذ مستقبلها من الضياع، وبعدها كلمني رجل قال لي إنه محامي السيدة المصابة، وطلبوا مني إرسال مبالغ مالية كبيرة إليهم»، مشيرة إلى أن المحتالين أرسلوا إليها سيارات لإعداد المشاوير، من خلال تطبيقات خدمة توصيل شهيرة، حتى تساعدها على الذهاب إلى البنك، والعودة مرة أخرى إلى منزلها.

اكتشاف عملية النصب

بعدما فقدت الجدة كثير من الأموال، واكتشفت أنها ضحية عملية نصب، قررت إخبار الشرطة بكل شيء، وبدأت التحقيقات مع البنك الذي سمح لها بإجراء عديد من عمليات السحب الكبيرة على مدى فترات طويلة، حتى سائقي السيارات التابعين لتطبيقات خدمة التوصيل، تم التحقيق معهم، عسى أن يكونوا خيطاً في الوصول إلى العصابة، التي سرقت أموال الجدة.