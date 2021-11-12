إعلامية برازيلية تستعرض مهاراتها مع الساحرة المستديرة بالاستديو: الكورة في دمهم (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الإعلامية البرازيلية، باربرا كويلهو، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو قصير، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أثناء لعبها كرة القدم، مع زميلتها داخل الاستديو، حيث أظهرت مهارة كبيرة، جعلت رواد السوشيال ميديا يشيدون بها.

فيديو كويلهو يثير إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي

وظهرت مقدمة البرامج الرياضية البرازيلية، باربرا كويلهو، البالغة من العمر 34 عاما، في مقطع الفيديو وهي تمارس رياضتها المفضلة «كرة القدم»، مع زميلتها داخل الاستديو، وظهرت في الفيديو مهاراتها الكبيرة، وتمكنها من اللعب، على الرغم من أنها كانت ترتدي فستانا طويلا، الذي كان من الممكن أن يعوق حركتها، إلا أنها أظهرت العكس تماما، وكانت حركتها سلسلة، مما أشاد به رواد التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعلقين «الجينات عندهم في البرازيل كرة قدم»، وانهالت التعليقات المشابهة على الفيديو، الذي نال إشادة وإعجاب الجميع بحركتها وقدرتها على التحكم في الكرة.

من هي باربرا كويلهو

ولدت باربرا كويلهو، في 19 ديسمبر عام 1987 في البرازيل، وتعمل مقدمة برامج تلفزيونية شهيرة في البرازيل، ومن ضمن البرامج التي قدمتها برنامج «Bom Dia spor Tv» الرياضي، وبرنامج «Torca de passes»، كما كانت مراسلة أيضا في «Jogo Aberto Rio»، وهي برامج رياضية شهيرة في البرازيل.

وتعتبر باربرا كويلهو واحدة من أغنى مقدمي البرامج الرياضية في البرازيل، وأكثرهم شهرة، وعُرفت بحبها للرياضة واحترافها لكرة القدم، أما ثروتها فبلغت قيمتها 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل 23 مليون و500 ألف جنيه مصريا وفقا لمجلة Forbes وBusiness Insider.

وبدأت مقدمة البرامج البرازيلية، حياتها المهنية، مراسلة في برنامج «Capixaba Sport» الرياضي على قناة Capixaba TV في عام 2009، وبعدها تألقت في البرامج الرياضية إلى أن أصبحت من أشهر وأغنى مقدمي البرامج الرياضية في البرازيل، وفقا لمجلة Famous Birthday الأمريكية.