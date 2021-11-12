فوائد بذور الشيا السحرية.. هتقوي قلبك وتشجعك على الرجيم

القاهرة - سمر حسين - صحة

النظام الغذائي الصحي، له قواعد يجب السير عليها جيدا، وهناك بعض الأطعمة والعناصر، التي تعتبر بمثابة عوامل مساعدة لفقدان الوزن، وإضفاء الإحساس بالشبع لفترة أطول، ومنها البذور والحبوب الكاملة، إذ تعتبر كلمة السر في أي نظام غذائي ناجح، سواء كانت قمح، أو ذرة كاملة، أو شوفان، أو كينوا، أو بذور الشيا، بحسب محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة، الذي تحدث بالتفصيل عن حبوب الشيا وأهميتها.

ما هي بذور الشيا؟

بذور الشيا هي أحد أنواع الحبوب الكاملة، يمكن تناولها كاملة أو مطحونة، ولها طعم جميل قريب من الجوز، يمكن أكلها على الإفطار مع المشروبات أو الأطعمة، كما يمكن تناولها مع المأكولات الحلوة والأرز باللبن.

القيمة الغذائية لحبوب الشيا

بذور أو حبوب الشيا، لا تنقص الوزن بشكل مباشر، إنما بطريقة غير مباشرة، إذ أنها من الحبوب الكاملة، التي تحتوي على بروتينات ودهون وكربوهيدرات معقدة، تجعلها مشبعة أكثر، كما أن مؤشرها قليل، ما يعني أن حرقها يمر على الجسم مرور الكرام دون تراكم دهون، بالإضافة إلى أنها تعطي إحساسا بالشبع مدة أطول، وهي مهضمة جدا، ومفيدة للغاية لصحة القلب.

وتعتبر بذور الشيا، من أهم مصادر «الأوميجا 3»، كما أنها من أهم مضادات الأكسدة، لأنها غنية بالألياف الغذائية، إذ أن كمية قليلة منها تشعرك بالشبع فترة طويلة، ما يؤدي إلى رفع السكر تدريجيا، لذلك فهي آمنة تماما لمرضى السكر، وحالات السمنة، ومقاومة الأنسولين، والكمية المسموحة منها ملعقتين صغيرتين فقط.

تحذير لمرضى الضغط والسيولة

تحظر حبوب الشيا، تماما، على مرضى الضغط وأمراض السيولة، دون استشارة الطبيب، لأنها تؤثر على سيولة الدم، إلا أن تناولها مهم للغاية في كل الأنظمة الغذائية، لما بها من فوائد بالجملة.