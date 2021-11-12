نصائح مهمة عند تنظيف الشقة لعدم إزعاج الجيران: احذري العداوات المجانية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الجمعة هو يوم التنظيف والعزومات لدى الأسر المصرية، خاصة أنه يوم العطلة الأسبوعية، لكن أحيانا لا تشعر ربة المنزل، بأن التنظيف يمكن أن يؤذي الجيران، لذا هناك عددا من قواعد الإتيكيت، التي يجب اتباعها عند تنظيف الشقة، لعدم إيذاء الجيران بدون قصد، ولتجنب خلق العدوات المجانية.

نصائح عند تنظيف الشقة لعدم إزعاج الجار

قدمت نادين جاد خبيرة الإتيكيت، خلال برنامج «جروب الماميز»، مجموعة من النصائح، التي يجب مراعاتها عند تنظيف الشقة لعدم إزعاج الجيران، منها:

- يجب أن تضع نفسك في مكان جارك، وكل ما يؤذيك يؤذيه فلا تقوم به.

- تنظيف الشقة يفضل أن يكون صباحا، ليس باكر جدا، وليس في وقت متأخر من الليل.

- إذا رأيت الجيران يضعون الغسيل يجب إخبارهم أن ربة المنزل على وشك التنظيف، لأنه وارد أن تكون هناك قطعة يحتاجها أحد أفراد الأسرة، كما أن هناك مجهود بذل في غسل ونشر الملابس.

- إذا كان الجار خارج المنزل، يفضل تأجيل التنظيف، لحين عودته ورفع الغسيل من المنشر.

- يجب تنظيف محيط الشقة بعد التنظيف وأمام الشقق المجاورة في حالة حدوث فوضى.

- وضع أكياس القمامة مغلقة تماما، وبعيدة عن الجيران.

- لا يجب أن توضع أكياس القمامة أمام باب الشقة، لتجنب الحشرات الضارة وفوضى الحيوانات.

قواعد ذهبية للتعامل مع الجيران

- يجب التعامل بذوق مع الجيران وتجنب المشكلات، لأنهم سيكونون الداعم في حالات أخرى.

- الجيران ليسوا أعداء، وإنما يجب الحرص عليهم مثل الأهل.

- يمكن تغيير طريقة التنظيف كلها في حالة كانت مزعجة للجيران.

- استخدام المكان الخالي أمام باب المنزل أثناء التنظيف، بدلا من الشباك، لتجنب إزعاج الجار.

- القاعدة الذهبية وضع نفسك مكان الجار أثناء تنظيف المنزل، «أنا لو لقيت قطعة ملابس لابنتي غير نظيفة مش هكون مرتاحة»، وكذلك الجار الذي يجب الحرص عليه هو الآخر.