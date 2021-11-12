منها الشرب واقفا.. 5 أخطاء شائعة نرتكبها أثناء تناول الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر الترطيب في غاية الأهمية من أجل الأداء السلس لجميع أجهزة الجسم، تمامًا مثل أي مادة مغذية أخرى، فإن الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة.

في حين أن أحد النصائح الشائعة هو تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء كل يوم، لكننا نرتكب بعض الأخطاء الشائعة أثناء تناول المياه يمكن أن تضعنا في مأزق. فيما يلي خمسة أخطاء يجب أن نتجنبها، وفقا لموقع TIMESOFINDIA.

شرب الماء أثناء الوقوف

كم منكم يشرب الماء وهو واقف؟ حسنًا، معظمنا يفعل ذلك عدة مرات، يذكرنا كبار السن دائمًا بأن تناول الماء في وضعية الجلوس أفضل

شرب الماء أثناء الوقوف قد يؤدي إلى توتر الأعصاب، ويخل بتوازن السوائل ويسبب عسر الهضم، عندما تستهلك الماء أثناء الوقوف، فإنه يذهب إلى الجزء السفلي من المعدة ولا يوفر لك العناصر الغذائية.

البلع بسرعة كبيرة

في عديد المرات نشعر بالعطش الشديد، وبالتالي نبتلع الماء بسرعة، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشوائب في الكلى والمثانة أدناه، علينا تناول رشفات صغيرة من الماء للمساعدة على الهضم.

تشرب أكثر مما تحتاج

حتى عندما يتعلق الأمر بشرب الماء، لا يوجد دليل على أن تناول الماء الزائد له أي فوائد صحية.

يمكن أن يؤدي الكثير من الماء إلى نقص صوديوم الدم يسمى أيضًا تسمم الماء، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الصوديوم، وبالتالي قد يؤدي إلى تورم الدماغ ونوبات صرع وغيبوبة.

شرب الماء قبل الأكل مباشرة

تقترح العديد من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن تناول الماء قبل الطعام مباشرة بحيث تتناول سعرات حرارية أقل، لكن هذا ليس الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

معدة الشخص يجب أن تمتلئ بـ 50 في المائة من الطعام، و 25 في المائة من الماء و25 في المائة يجب تركها فارغة لعملية الهضم.

قد يؤدي شرب الماء قبل الوجبة مباشرة إلى حرمانك من العناصر الغذائية وتعطيل عملية الهضم، كما يمكن أن يسبب الغثيان والإمساك.

إضافة المُحليات

يمكن أن تزيد المُحليات الصناعية من خطر زيادة الوزن، قد يكون مذاقها منعشًا ولكن يمكن أن تؤدي إلى تجفيف جسمك، لذلك شرب الماء العادي هو أفضل طريقة للحفاظ على رطوبتك.