لماذا يؤلمك ذراعك بعد تلقي لقاح الإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في حماية نفسك وأحبائك من الإصابة بالفيروس الموسمي.

ويُصاحب اللقاح آثار جانبية طفيفة، مثل التعب أو الصداع أو آلام العضلات والحمى الخفيفة، ومن الآثار الجانبية الأخرى الأكثر شيوعا الألم أو التورم أو الاحمرار مكان إعطاء الحقنة، وفيما يلي سبب حدوث ذلك، وما يمكنك القيام به لتقليل الألم، وفق ما أوضح موقع "health".

لماذا يحدث التهابا بالذراع؟

لأنه لقاح عضلي يؤخذ عن طريق حقنة بعضلة ذراعك، وبالتالي فأنت أصبت بثقب في جلدك وعضلاتك، ما يسبب الإصابة ببعض الالتهابات.

ويقول ويليام شافنر اختصاصي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت البحثية بالولايات المتحدة، إن هناك استجابة مناعية بذراعك عند تلقي اللقاح.

هل يحدث هذا مع كل التطعيمات؟

لا يُصاب الجميع بألم في الذراع، إذ إن هناك عوامل مختلفة مثل كيفية الحُقن، حيث يسبب تطعيم الأنفلونزا أو COVID-19 أو التيتانوس، ألم الذراع أكثر من اللقاح تحت الجلد، مثل لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق.

وتقول ألين هولمز الأستاذة المساعدة في جامعة روتجرز البحثية الأمريكية: "تلعب استجابة جسمك الفردية دورًا، حيث إن الكثير من الأشخاص يحصلون على اللقاح دون رد فعل استجابية".

هل يمكنك منع ألم الذراع قبل تلقي اللقاح؟

يقول الدكتور جيمي آلان أستاذ مساعد في علم العقاقير في جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، إنه لا توجد أي طرق جيدة لتقليل خطر الإصابة بألم الذراع، ولكن يمكنك أن تتناول بعض الأدوية قبل تلقي اللقاح مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، غير إن هناك بعض الأدلة على أن تناول هذه الأدوية قد تقلل من فعالية اللقاح".

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، إنه لا يوصى بتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين والأسبرين أو أسيتامينوفين قبل أن التطعيم لمنع الآثار الجانبية، وهذا لأنه غير معلوم كيف يمكن أن تؤثر هذه الأدوية على مدى فعالية اللقاح.

هل هناك طرق لتقليل الألم بعد اللقاح؟

ربما سمعت كثيرًا أنه يجب عليك تحريك ذراعك بعد التطعيم، ويقول الخبراء إن هذه النصيحة جيدة، حيث تساعد في تدفق الدم إلى الذراع، ويسمح للخلايا المناعية بالدخول والقيام بعملها.

ولكن من الأفضل عدم إجهاد ذراعك بعد التطعيم وتجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد ذلك مباشرة ورفع الأثقال.

وإذا كنت لا تزال تعاني من الألم فيمكن أن يساعد الثلج في علاج الالتهاب، أما إذا اشتد الألم يمكنك تناول عقار مضاد للالتهاب غير الستيرويدي (NSAID)، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.